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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Хаддерсфилд Таун
Престон - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 06 февраля 2016
Престон
06.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
2 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
83'
Д. Линч (АГ)
90+1'
А. Брауне
81'
Н. Уэллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Хаддерсфилд Таун
ГОЛ! 2:1!
А. Брауне
Пас отдал
К. Вудс
90'
+1
90'
Замена
У. Бойл
️️️️
Д. Патерсон
Замена
И. Дойл
️️️️
А. Рич
87'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Линч
83'
81'
Желтая карточка
Д. Патерсон
81'
ГОЛ! 0:1!
Н. Уэллс
Пас отдал
Д. Патерсон
78'
Желтая карточка
Д. Хогг
67'
Замена
К. Матмур
️️️️
Д. Лолли
Замена
Д. Джонсон
️️️️
Д. Хагилл
58'
Замена
Д. Уэлш
️️️️
К. Робинсон
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
33
Гарри Банн
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
9
Ион Дойл
РФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
12
Уильям Бойл
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
3-2-2-3
1
Линдегаард
8
Каннингэм
15
Вудс
3
Рич
3
Райт
5
Кларк
8
Брауне
12
Галлахер
47
Робинсон
14
Гарнер
9
Хагилл
3-3-3
31
Стир
2
Смит
6
Линч
3
Хасбэнд
33
Банн
8
Биллинг
6
Хогг
21
Уэллс
35
Патерсон
11
Лолли
9
Хагилл
14
Джонсон
14
Джонсон
9
Хагилл
47
Робинсон
19
Уэлш
19
Уэлш
47
Робинсон
3
Рич
9
Дойл
9
Дойл
3
Рич
35
Патерсон
12
Бойл
12
Бойл
35
Патерсон
11
Лолли
10
Матмур
10
Матмур
11
Лолли
Остались в запасе
Престон
Хаддерсфилд Таун
43
Крис Киркленд
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Престон - Хаддерсфилд Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Дрисдейл
(Линкольншир)
Стадион:
Дипдэйл
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