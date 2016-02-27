Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Престон
Кардифф - Престон: обзор матча 27 февраля 2016
Кардифф
27.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
2 : 1
Завершен
Престон
44'
Э. Пилкингтон (П)
80'
Э. Пилкингтон (П)
87'
К. Робинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Престон
Замена
К. Зохоре
️️️️
Л. Иммерс
90'
Замена
С. Амеоби
️️️️
Т. Лоуренс
90'
87'
ГОЛ! 2:1!
К. Робинсон
85'
Желтая карточка
А. Брауне
84'
Замена
Б. Пирсон
️️️️
П. Галлахер
Замена
К. Дикгакой
️️️️
Э. Пилкингтон
82'
81'
Желтая карточка
Г. Каннингэм
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Пилкингтон
80'
Желтая карточка
Д. Роллс
75'
Желтая карточка
Л. Пелтье
69'
63'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Д. Джонсон
45'
Замена
К. Робинсон
️️️️
П. Хантингтон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Пилкингтон
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Престон
35
Мэттью Хадсон
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
8
Нейл Килкенни
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
4-4-1-1
1
Маршалл
21
Пелтье
16
Коннолли
2
Мэлони
5
Экюэль-Манга
13
Пилкингтон
7
О'Кифи
5
Гуннарссон
32
Роллс
10
Лоуренс
10
Иммерс
3-2-3-1
1
Линдегаард
5
Кларк
8
Каннингэм
3
Рич
15
Вудс
3
Райт
8
Брауне
12
Галлахер
14
Джонсон
14
Гарнер
13
Пилкингтон
15
Дикгакой
15
Дикгакой
13
Пилкингтон
10
Иммерс
7
Зохоре
7
Зохоре
10
Иммерс
10
Лоуренс
10
Амеоби
10
Амеоби
10
Лоуренс
12
Галлахер
4
Пирсон
4
Пирсон
12
Галлахер
14
Джонсон
9
Хагилл
9
Хагилл
14
Джонсон
23
Хантингтон
47
Робинсон
47
Робинсон
23
Хантингтон
Остались в запасе
Кардифф
Престон
21
Саймон Мур
ВР
9
Идрисс Саади
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
35
Мэттью Хадсон
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
9
Идрисс Саади
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Остались в запасе
35
Мэттью Хадсон
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
Главный тренер
Рассел Слэйд
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Кардифф - Престон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Брендан Мэлоун
(Уилтшир)
Стадион:
Кардифф Сити
Новости команд
Все
Кардифф
Престон
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+