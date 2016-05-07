Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Даррен Поттер - статистика

Завершил карьеру
21 декабря 1984 (41), Ливерпуль
#8 | Полузащитник
185 см
Ирландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милтон Кинс Донс
36
0
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 2
07.05.2016
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Ипсвич Таун
3 : 2
30.04.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 4
23.04.2016
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
19.04.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Престон
1 : 1
16.04.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 4
09.04.2016
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 2
05.04.2016
Вулверхэмптон
1' - 90'
56'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Фулхэм
2 : 1
02.04.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 2
19.03.2016
Брайтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Халл Сити
1 : 1
12.03.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Чарльтон
0 : 0
08.03.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Милтон Кинс Донс
2 : 0
05.03.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Блэкберн
3 : 2
27.02.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 1
23.02.2016
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 2
20.02.2016
Бристоль Сити
1' - 90'
40'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Дерби Каунти
0 : 1
13.02.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 1
09.02.2016
Мидлсбро
62' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Кардифф
0 : 0
06.02.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Болтон
3 : 1
23.01.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 0
16.01.2016
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 5
12.01.2016
Бернли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Лидс
1 : 1
02.01.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Милтон Кинс Донс
2 : 1
26.12.2015
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
19.12.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Милтон Кинс Донс
2 : 1
15.12.2015
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 1
12.12.2015
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
28.11.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
77'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 1
21.11.2015
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Брайтон
2 : 1
07.11.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
23'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 0
03.11.2015
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 2
31.10.2015
Халл Сити
1' - 82'
25'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 0
24.10.2015
Милтон Кинс Донс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 2
29.08.2015
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Рединг
0 : 0
22.08.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 0
18.08.2015
Болтон
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 1
15.08.2015
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ротерхэм
1 : 4
08.08.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Главные новости
Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
22:18
1
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
21:56
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
21:21
2
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
1
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
ЦСКА исполнит мечту Вагнера Лава: «Полный восторг!»
19:35
1
Реакция Карпина на увольнение Альбы из «Ростова»
19:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+