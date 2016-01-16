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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Милтон Кинс Донс - Рединг
Милтон Кинс Донс - Рединг: обзор матча 16 января 2016
Милтон Кинс Донс
16.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
1 : 0
Завершен
Рединг
78'
Д. Уэлш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милтон Кинс Донс - Рединг
Замена
Д. Боудитч
️️️️
Д. Мерфи
90'
Замена
Л. Ходсон
️️️️
С. Карратерс
90'
Замена
М. Апсон
️️️️
Р. Халл
87'
84'
Желтая карточка
Д. Уильямс
82'
Замена
С. Кокс
️️️️
Х. Робсон-Кану
ГОЛ! 1:0!
Д. Уэлш
78'
Желтая карточка
К. МакФадзин
67'
64'
Замена
О. Джон
️️️️
Л. Пиазон
Желтая карточка
С. Карратерс
63'
37'
Желтая карточка
Х. Робсон-Кану
25'
Желтая карточка
К. Гантер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
3
Дин Левингтон
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
16
Джо Уэлш
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
8
Даррен Поттер
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
28
Никки Мэйнард
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
9
Дин Боудитч
АП
18
Саймон Чёрч
ЦФ
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
34
Найл Киоун
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
8
Алекс
АП
10
Саймон Кокс
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
4-4-2
25
Мартин
3
Левингтон
5
МакФадзин
16
Уэлш
12
Спенс
10
Форстер-Каски
11
Карратерс
8
Поттер
38
Халл
23
Мерфи
28
Мэйнард
4-2-1-3
26
Аль-Хабси
2
Гантер
35
Фердинанд
5
Купер
3
Тэйлор
19
Уильямс
10
Норвуд
12
Пиазон
11
Выдра
12
МакКлири
4
Робсон-Кану
38
Халл
4
Апсон
4
Апсон
38
Халл
11
Карратерс
14
Ходсон
14
Ходсон
11
Карратерс
23
Мерфи
9
Боудитч
9
Боудитч
23
Мерфи
4
Робсон-Кану
10
Кокс
10
Кокс
4
Робсон-Кану
12
Пиазон
15
Джон
15
Джон
12
Пиазон
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Рединг
55
Коди Кроппер
ВР
18
Саймон Чёрч
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
8
Алекс
АП
31
Джонатан Бонд
ВР
34
Найл Киоун
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Остались в запасе
55
Коди Кроппер
ВР
18
Саймон Чёрч
ЦФ
Остались в запасе
8
Алекс
АП
31
Джонатан Бонд
ВР
34
Найл Киоун
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Рединг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Чарльз Брейкспир
(Суррей)
Стадион:
МК Стэдиум
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