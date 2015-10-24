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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Милтон Кинс Донс
Куинз Парк Рейнджерс - Милтон Кинс Донс: обзор матча 24 октября 2015
Куинз Парк Рейнджерс
24.10.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
3 : 0
Завершен
Милтон Кинс Донс
70'
Д. Эммануэль-Томас
78'
М. Филлипс
88'
Д. Хойлетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Милтон Кинс Донс
ГОЛ! 3:0!
Д. Хойлетт
Пас отдал
К. Хилл
88'
Замена
А. Форлин
️️️️
К. Хенри
84'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Т. Чери
80'
79'
Замена
Н. Мэйнард
️️️️
Д. Пойет
ГОЛ! 2:0!
М. Филлипс
Пас отдал
Д. Тошер
78'
ГОЛ! 1:0!
Д. Эммануэль-Томас
Пас отдал
Н. Онуоха
70'
67'
Замена
К. Бэйкер
️️️️
Р. Халл
66'
Желтая карточка
К. МакФадзин
Желтая карточка
К. Хенри
59'
57'
Замена
С. Карратерс
️️️️
Б. Ривс
Замена
Л. Фер
️️️️
М. Луонго
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
9
Тьяррон Чери
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
10
Бен Ривс
ЦП
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
39
Диего Пойет
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
23
Джош Мерфи
ЦФ
18
Саймон Чёрч
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
16
Майкл Доугти
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Милтон Кинс Донс
29
Чарли Барнс
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
8
Даррен Поттер
ЦП
7
Карл Бэйкер
ПП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
4-5-1
31
Грин
15
Кончески
24
Холл
6
Хилл
5
Онуоха
9
Чери
21
Луонго
20
Хенри
28
Тошер
25
Филлипс
13
Эммануэль-Томас
4-4-2
25
Мартин
5
МакФадзин
3
Левингтон
12
Спенс
6
Кэй
38
Халл
10
Форстер-Каски
39
Пойет
10
Ривс
18
Чёрч
23
Мерфи
21
Луонго
8
Фер
8
Фер
21
Луонго
20
Хенри
18
Форлин
18
Форлин
20
Хенри
9
Чери
30
Хойлетт
30
Хойлетт
9
Чери
10
Ривс
11
Карратерс
11
Карратерс
10
Ривс
38
Халл
7
Бэйкер
7
Бэйкер
38
Халл
39
Пойет
28
Мэйнард
28
Мэйнард
39
Пойет
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Милтон Кинс Донс
12
Алекс Смитис
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
16
Майкл Доугти
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
29
Чарли Барнс
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
8
Даррен Поттер
ЦП
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
16
Майкл Доугти
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Остались в запасе
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
29
Чарли Барнс
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
8
Даррен Поттер
ЦП
Главный тренер
Крис Рэмси
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Милтон Кинс Донс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
Главный судья:
Скотт Данкан
(Нортамберленд)
Стадион:
Лофтус Роуд
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