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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Милтон Кинс Донс
Халл Сити - Милтон Кинс Донс: обзор матча 12 марта 2016
Халл Сити
12.03.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
1 : 1
Завершен
Милтон Кинс Донс
54'
С. Клукас
51'
Э. Кэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Милтон Кинс Донс
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
90'
Замена
А. Диоманде
️️️️
М. Одубайо
89'
83'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Д. Пауэлл
79'
Желтая карточка
Д. Левингтон
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
М. Диаме
78'
76'
Замена
Д. Боудитч
️️️️
Р. Халл
Замена
С. Алуко
️️️️
А. Хэйден
73'
71'
Замена
К. Кроппер
️️️️
Д. Мартин
64'
Желтая карточка
Э. Кэй
ГОЛ! 1:1!
С. Клукас
54'
53'
Желтая карточка
С. Карратерс
51'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кэй
Пас отдал
Р. Халл
Желтая карточка
А. Хэйден
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
8
Даррен Поттер
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
18
Алекс Ревелл
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
3-2-3-2
1
МакГрегор
28
Одубайо
33
Дэйвис
20
Доусон
3
Робертсон
27
Эль-Мохамади
6
Клукас
14
Хэйден
17
Диаме
29
Акпом
11
Эрнандес
3-4-3
25
Мартин
6
Кэй
5
МакФадзин
3
Левингтон
38
Халл
8
Поттер
32
Балдок
11
Карратерс
23
Мерфи
18
Ревелл
17
Пауэлл
17
Диаме
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
17
Диаме
14
Хэйден
14
Алуко
14
Алуко
14
Хэйден
28
Одубайо
25
Диоманде
25
Диоманде
28
Одубайо
25
Мартин
55
Кроппер
55
Кроппер
25
Мартин
17
Пауэлл
10
Уильямс
10
Уильямс
17
Пауэлл
38
Халл
9
Боудитч
9
Боудитч
38
Халл
Остались в запасе
Халл Сити
Милтон Кинс Донс
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
12
Джордан Спенс
ЦЗ
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Остались в запасе
12
Джордан Спенс
ЦЗ
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Халл Сити - Милтон Кинс Донс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
Главный судья:
Джереми Симпсон
(Ланкашир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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