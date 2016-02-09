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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Милтон Кинс Донс - Мидлсбро
Милтон Кинс Донс - Мидлсбро: обзор матча 09 февраля 2016
Милтон Кинс Донс
09.02.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
1 : 1
Завершен
Мидлсбро
9'
Д. Боудитч
90+3'
Д. Роудс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милтон Кинс Донс - Мидлсбро
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Д. Роудс
Пас отдал
Р. Де Лат
85'
Замена
К. Сола
️️️️
Г. Рамирес
Замена
Д. Спенс
️️️️
А. Ревелл
84'
Замена
Н. Мэйнард
️️️️
Д. Боудитч
70'
69'
Замена
К. де Пена
️️️️
К. Стуани
69'
Замена
Д. Роудс
️️️️
А. Форшоу
Замена
Д. Поттер
️️️️
Д. Эммануэль-Томас
62'
Желтая карточка
К. МакФадзин
48'
34'
Желтая карточка
Д. Наджент
ГОЛ! 1:0!
Д. Боудитч
Пас отдал
К. МакФадзин
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
3
Дин Левингтон
ЦЗ
16
Джо Уэлш
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
23
Джош Мерфи
ЦФ
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
18
Алекс Ревелл
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
8
Даррен Поттер
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Мидлсбро
25
Томас Мехиас
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
4
Жульен де Сар
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
3-3-1-3
25
Мартин
3
Левингтон
16
Уэлш
5
МакФадзин
10
Форстер-Каски
32
Балдок
11
Карратерс
9
Боудитч
18
Ревелл
13
Эммануэль-Томас
23
Мерфи
3-3-1-3
1
Константопулос
2
Де Лат
23
Гибсон
26
Калас
7
Лидбиттер
28
Форшоу
19
Даунинг
11
Рамирес
7
Стуани
35
Наджент
10
Нсуе
18
Ревелл
12
Спенс
12
Спенс
18
Ревелл
13
Эммануэль-Томас
8
Поттер
8
Поттер
13
Эммануэль-Томас
9
Боудитч
28
Мэйнард
28
Мэйнард
9
Боудитч
7
Стуани
14
де Пена
14
де Пена
7
Стуани
11
Рамирес
9
Сола
9
Сола
11
Рамирес
28
Форшоу
29
Роудс
29
Роудс
28
Форшоу
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Мидлсбро
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
10
Джонатан Уильямс
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
Главный тренер
Карл Робинсон
25
Томас Мехиас
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
Главный тренер
Айтор Каранка
Остались в запасе
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
10
Джонатан Уильямс
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
Остались в запасе
25
Томас Мехиас
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Айтор Каранка
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Мидлсбро
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Энди Дэвис
(Хэмпшир)
Стадион:
МК Стэдиум
Новости команд
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