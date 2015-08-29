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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Милтон Кинс Донс - Бирмингем Сити
Милтон Кинс Донс - Бирмингем Сити: обзор матча 29 августа 2015
Милтон Кинс Донс
29.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
0 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
57'
С. Глисон
79'
Ж. Магома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милтон Кинс Донс - Бирмингем Сити
83'
Замена
Э. Шайнни
️️️️
Д. Грей
79'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Магома
Пас отдал
К. Дональдсон
75'
Желтая карточка
Д. Грей
68'
Замена
Д. Дэвис
️️️️
С. Глисон
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Боудитч
67'
Замена
К. Бэйкер
️️️️
С. Карратерс
67'
Желтая карточка
Л. Ходсон
64'
57'
ГОЛ! 0:1!
С. Глисон
Пас отдал
К. Дональдсон
Желтая карточка
К. МакФадзин
55'
54'
Замена
Ж. Магома
️️️️
Д. Тораль
37'
Желтая карточка
М. Кифтенбельд
Замена
Л. Ходсон
️️️️
Д. Спенс
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
8
Даррен Поттер
ЦП
39
Диего Пойет
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
38
Роберт Халл
ПП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
41
Пол Кэддис
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
21
Джон Тораль
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
7
Карл Бэйкер
ПП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
18
Саймон Чёрч
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
22
Эндрю Шайнни
АП
7
Уэсли Томас
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
4-4-1-1
25
Мартин
6
Кэй
12
Спенс
3
Левингтон
5
МакФадзин
11
Карратерс
8
Поттер
39
Пойет
38
Халл
9
Боудитч
20
Галлахер
4-3-1-2
29
Кушчак
17
Гроундс
5
Моррисон
23
Спектор
41
Кэддис
21
Тораль
25
Глисон
8
Кифтенбельд
10
Грей
11
Коттерилл
8
Дональдсон
12
Спенс
14
Ходсон
14
Ходсон
12
Спенс
11
Карратерс
7
Бэйкер
7
Бэйкер
11
Карратерс
9
Боудитч
23
Мерфи
23
Мерфи
9
Боудитч
10
Грей
22
Шайнни
22
Шайнни
10
Грей
25
Глисон
16
Дэвис
16
Дэвис
25
Глисон
21
Тораль
19
Магома
19
Магома
21
Тораль
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Бирмингем Сити
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
18
Саймон Чёрч
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
7
Уэсли Томас
ЦФ
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Остались в запасе
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
18
Саймон Чёрч
ЦФ
Остались в запасе
7
Уэсли Томас
ЦФ
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Бирмингем Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
МК Стэдиум
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