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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Милтон Кинс Донс
Дерби Каунти - Милтон Кинс Донс: обзор матча 13 февраля 2016
Дерби Каунти
13.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
0 : 1
Завершен
Милтон Кинс Донс
82'
Д. Форстер-Каски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Милтон Кинс Донс
82'
ГОЛ! 0:1!
Д. Форстер-Каски
Замена
А. Вайманн
️️️️
Д. Хендрик
78'
76'
Замена
Д. Боудитч
️️️️
С. Карратерс
Желтая карточка
Д. Хендрик
72'
Замена
Д. Бент
️️️️
Д. Расселл
67'
59'
Замена
А. Ревелл
️️️️
Н. Мэйнард
Замена
Д. Баттерфилд
️️️️
К. Брайсон
56'
46'
Желтая карточка
С. Карратерс
45'
+2
Желтая карточка
Н. Мэйнард
45'
Желтая карточка
Н. Мэйнард
Желтая карточка
Б. Джонсон
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
16
Джо Уэлш
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
8
Даррен Поттер
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
23
Джош Мерфи
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
18
Алекс Ревелл
ЦФ
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
3-5-1-1
33
Карсон
29
Кристи
36
Кио
5
Шекелл
4
Джонсон
29
Ольссон
29
Хендрик
7
Брайсон
10
Инс
77
Расселл
18
Мартин
3-5-2
25
Мартин
16
Уэлш
5
МакФадзин
3
Левингтон
38
Халл
32
Балдок
11
Карратерс
8
Поттер
10
Форстер-Каски
28
Мэйнард
23
Мерфи
7
Брайсон
19
Баттерфилд
19
Баттерфилд
7
Брайсон
77
Расселл
10
Бент
10
Бент
77
Расселл
29
Хендрик
18
Вайманн
18
Вайманн
29
Хендрик
11
Карратерс
9
Боудитч
9
Боудитч
11
Карратерс
28
Мэйнард
18
Ревелл
18
Ревелл
28
Мэйнард
Остались в запасе
Дерби Каунти
Милтон Кинс Донс
13
Ли Грант
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Остались в запасе
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Дерби Каунти - Милтон Кинс Донс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
Главный судья:
Джефф Элтрингем
(Тайн)
Стадион:
Прайд Парк
Новости команд
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Дерби Каунти
Милтон Кинс Донс
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
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Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
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2023.01.30 22:44
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Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
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2022.07.09 08:57
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2024.03.03 15:01
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
2021.01.09 23:01
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
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2019.09.26 10:54
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