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Англия. Чемпионшип
Милтон Кинс Донс - Фулхэм
Милтон Кинс Донс - Фулхэм: обзор матча 21 ноября 2015
Милтон Кинс Донс
21.11.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
1 : 1
Завершен
Фулхэм
30'
Д. Боудитч
45'
М. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милтон Кинс Донс - Фулхэм
Замена
С. Чёрч
️️️️
Н. Мэйнард
86'
Замена
К. Бэйкер
️️️️
С. Карратерс
77'
Замена
Р. Халл
️️️️
Д. Боудитч
71'
70'
Замена
С. Маттила
️️️️
Р. Танниклифф
61'
Желтая карточка
Р. МакКормак
55'
Желтая карточка
С. Кавана
45'
Замена
К. Возер
️️️️
Р. Фредерикс
45'
ГОЛ! 1:1!
М. Дембеле
Пас отдал
Р. МакКормак
ГОЛ! 1:0!
Д. Боудитч
Пас отдал
Д. Мерфи
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
8
Даррен Поттер
ЦП
39
Диего Пойет
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
28
Никки Мэйнард
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Фулхэм
1
Джо Льюис
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
10
Том Кэрни
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
11
Син Кавана
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
7
Карл Бэйкер
ПП
38
Роберт Халл
ПП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
18
Саймон Чёрч
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
14
Сакари Маттила
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
4-3-1-2
25
Мартин
6
Кэй
5
МакФадзин
12
Спенс
3
Левингтон
11
Карратерс
8
Поттер
39
Пойет
9
Боудитч
23
Мерфи
28
Мэйнард
4-4-2
1
Льюис
2
Фредерикс
19
Стирмен
33
Берн
29
Гарбатт
10
Кэрни
8
Танниклифф
11
Кавана
23
О'Хара
9
Дембеле
44
МакКормак
11
Карратерс
7
Бэйкер
7
Бэйкер
11
Карратерс
9
Боудитч
38
Халл
38
Халл
9
Боудитч
28
Мэйнард
18
Чёрч
18
Чёрч
28
Мэйнард
8
Танниклифф
14
Маттила
14
Маттила
8
Танниклифф
2
Фредерикс
41
Возер
41
Возер
2
Фредерикс
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Фулхэм
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
1
Марек Родак
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Фулхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Хендли
Стадион:
МК Стэдиум
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