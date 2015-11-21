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    Алан Кербишли

    Тренер
    Имя Алан
    Фамилия Кербишли
    Гражданство Англия
    Дата рождения 8 ноября 1957
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Фулхэм 7 0 3 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.11.2015 Милтон Кинс Донс 1 : 1 Фулхэм
    28.11.2015 Фулхэм 1 : 1 Престон
    05.12.2015 Ноттингем Форест 3 : 0 Фулхэм
    12.12.2015 Фулхэм 2 : 2 Брентфорд
    15.12.2015 Фулхэм 1 : 2 Ипсвич Таун
    19.12.2015 Болтон 2 : 2 Фулхэм
    26.12.2015 Дерби Каунти 2 : 0 Фулхэм
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