Алан Кербишли
Тренер
|Имя
|Алан
|Фамилия
|Кербишли
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|8 ноября 1957
|Имя
|Алан
|Фамилия
|Кербишли
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|8 ноября 1957
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Фулхэм
|7
|0
|3
|4
|Дата
|Матч
|21.11.2015
|Милтон Кинс Донс
|1 : 1
|Фулхэм
|28.11.2015
|Фулхэм
|1 : 1
|Престон
|05.12.2015
|Ноттингем Форест
|3 : 0
|Фулхэм
|12.12.2015
|Фулхэм
|2 : 2
|Брентфорд
|15.12.2015
|Фулхэм
|1 : 2
|Ипсвич Таун
|19.12.2015
|Болтон
|2 : 2
|Фулхэм
|26.12.2015
|Дерби Каунти
|2 : 0
|Фулхэм