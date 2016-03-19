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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Милтон Кинс Донс - Брайтон
Милтон Кинс Донс - Брайтон: обзор матча 19 марта 2016
Милтон Кинс Донс
19.03.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
1 : 2
Завершен
Брайтон
70'
Э. Кэй
56'
Т. Хемед (П)
63'
Т. Хемед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милтон Кинс Донс - Брайтон
90'
Желтая карточка
К. Луалуа
90'
Желтая карточка
Л. Росеньор
Пенальти не реализован!
К. Бэйкер
90'
81'
Желтая карточка
Б. Каял
78'
Замена
К. Луалуа
️️️️
Д. Уилсон
77'
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
И. Скалак
Замена
Д. Спенс
️️️️
Д. Пауэлл
76'
Замена
К. Бэйкер
️️️️
Д. Уильямс
76'
Красная карточка
К. МакФадзин
72'
Желтая карточка
К. МакФадзин
71'
70'
Желтая карточка
Д. Стокдейл
ГОЛ! 1:2!
Э. Кэй
Пас отдал
Д. Мерфи
70'
69'
Желтая карточка
Бруно
63'
ГОЛ! 0:2!
Т. Хемед
Пас отдал
И. Скалак
Замена
А. Ревелл
️️️️
Р. Халл
61'
61'
Желтая карточка
Д. Стивенс
56'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Хемед
52'
Замена
Т. Хемед
️️️️
С. Бэлдок
29'
Желтая карточка
И. Скалак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
8
Даррен Поттер
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Милтон Кинс Донс
29
Чарли Барнс
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
9
Дин Боудитч
АП
7
Карл Бэйкер
ПП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
18
Алекс Ревелл
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
3
Гордон Грир
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
3-4-3
55
Кроппер
6
Кэй
5
МакФадзин
3
Левингтон
8
Поттер
32
Балдок
10
Уильямс
38
Халл
28
Мэйнард
23
Мерфи
17
Пауэлл
4-3-3
13
Стокдейл
2
Бруно
6
Голдсон
23
Росеньор
5
Данк
38
Скалак
7
Каял
16
Стивенс
18
Мерфи
21
Уилсон
9
Бэлдок
17
Пауэлл
12
Спенс
12
Спенс
17
Пауэлл
10
Уильямс
7
Бэйкер
7
Бэйкер
10
Уильямс
38
Халл
18
Ревелл
18
Ревелл
38
Халл
21
Уилсон
25
Луалуа
25
Луалуа
21
Уилсон
38
Скалак
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
38
Скалак
9
Бэлдок
10
Хемед
10
Хемед
9
Бэлдок
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Брайтон
29
Чарли Барнс
ВР
9
Дин Боудитч
АП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
93
Антони Кноккарт
ПВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
3
Гордон Грир
ЦЗ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
29
Чарли Барнс
ВР
9
Дин Боудитч
АП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Остались в запасе
93
Антони Кноккарт
ПВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
3
Гордон Грир
ЦЗ
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Брайтон
1
1
8
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
8
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
МК Стэдиум
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