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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Милтон Кинс Донс
Вулверхэмптон - Милтон Кинс Донс: обзор матча 28 ноября 2015
Вулверхэмптон
28.11.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
0 : 0
Завершен
Милтон Кинс Донс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Милтон Кинс Донс
90'
+6
Желтая карточка
Д. Пауэлл
90'
Желтая карточка
Д. Спенс
86'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Н. Мэйнард
85'
Желтая карточка
К. МакФадзин
79'
Замена
Д. Пауэлл
️️️️
Д. Боудитч
77'
Желтая карточка
Д. Поттер
67'
Желтая карточка
К. Бэйкер
Замена
О. Ожо
️️️️
Д. Грэм
64'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
Д. Эдвардс
64'
62'
Замена
К. Бэйкер
️️️️
Д. Мерфи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
17
Джеймс Хенри
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
39
Диего Пойет
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
8
Даррен Поттер
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
28
Никки Мэйнард
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Вулверхэмптон
27
Джон Флэтт
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
7
Карл Бэйкер
ПП
38
Роберт Халл
ПП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
4-4-1-1
1
Икеме
13
Голбоурн
23
Батт
2
Йорфа
5
Уильямсон
16
Эдвардс
29
МакДональд
17
Хенри
19
Прайс
10
Грэм
23
Афобе
4-3-1-2
25
Мартин
12
Спенс
5
МакФадзин
3
Левингтон
6
Кэй
39
Пойет
11
Карратерс
8
Поттер
9
Боудитч
23
Мерфи
28
Мэйнард
10
Грэм
9
Ожо
9
Ожо
10
Грэм
16
Эдвардс
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
16
Эдвардс
9
Боудитч
17
Пауэлл
17
Пауэлл
9
Боудитч
23
Мерфи
7
Бэйкер
7
Бэйкер
23
Мерфи
28
Мэйнард
20
Галлахер
20
Галлахер
28
Мэйнард
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Милтон Кинс Донс
14
Натан Бирн
ПЗ
27
Джон Флэтт
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
14
Натан Бирн
ПЗ
27
Джон Флэтт
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
27
Грант Холт
ЦФ
Остались в запасе
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
Главный тренер
Кенни Джакетт
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Вулверхэмптон - Милтон Кинс Донс
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
Главный судья:
Найджел Миллер
(Дарем)
Стадион:
Мулинекс
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