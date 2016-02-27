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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Милтон Кинс Донс
Блэкберн - Милтон Кинс Донс: обзор матча 27 февраля 2016
Блэкберн
27.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
3 : 2
Завершен
Милтон Кинс Донс
53'
Ж. Гомес
71'
Э. Беннетт
90+3'
Ж. Гомес
36'
С. Карратерс
86'
А. Ревелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Милтон Кинс Донс
ГОЛ! 3:2!
Ж. Гомес
90'
+3
Желтая карточка
Д. Ленихэн
90'
86'
ГОЛ! 2:2!
А. Ревелл
Пас отдал
Д. Мерфи
82'
Замена
Р. Халл
️️️️
С. Карратерс
Замена
А. Хэнли
️️️️
Б. Маршалл
78'
ГОЛ! 2:1!
Э. Беннетт
71'
69'
Замена
А. Ревелл
️️️️
Н. Мэйнард
66'
Желтая карточка
К. МакФадзин
61'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Уильямс
Замена
С. Джексон
️️️️
К. Браун
61'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Гомес
53'
Замена
М. Гримес
️️️️
К. Эванс
51'
Желтая карточка
К. Браун
50'
36'
ГОЛ! 0:1!
С. Карратерс
Пас отдал
Д. Боудитч
Желтая карточка
Э. Беннетт
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
70
Робиньо
АП
9
Крис Браун
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
3
Дин Левингтон
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
16
Джо Уэлш
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
8
Даррен Поттер
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ЦЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Милтон Кинс Донс
29
Чарли Барнс
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
38
Роберт Халл
ПП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
18
Алекс Ревелл
ЦФ
4-4-1-2
23
Стил
3
Сперр
30
Эванс
25
Даффи
4
Хэнли
17
Беннетт
26
Ленихэн
16
Гомес
10
Маршалл
70
Робиньо
12
Грэм
9
Браун
3-5-1-1
55
Кроппер
3
Левингтон
5
МакФадзин
16
Уэлш
10
Уильямс
8
Поттер
11
Карратерс
10
Форстер-Каски
32
Балдок
9
Боудитч
28
Мэйнард
10
Маршалл
3
Хэнли
3
Хэнли
10
Маршалл
30
Эванс
6
Гримес
6
Гримес
30
Эванс
9
Браун
11
Джексон
11
Джексон
9
Браун
11
Карратерс
38
Халл
38
Халл
11
Карратерс
10
Уильямс
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Уильямс
28
Мэйнард
18
Ревелл
18
Ревелл
28
Мэйнард
Остались в запасе
Блэкберн
Милтон Кинс Донс
1
Давид Райя
ВР
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
6
Энтони Кэй
ЦЗ
29
Чарли Барнс
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Остались в запасе
6
Энтони Кэй
ЦЗ
29
Чарли Барнс
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Блэкберн - Милтон Кинс Донс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Ивуд Парк
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