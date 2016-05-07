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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Милтон Кинс Донс - Ноттингем Форест
Милтон Кинс Донс - Ноттингем Форест: обзор матча 07 мая 2016
Милтон Кинс Донс
07.05.2016, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
19'
Н. Мэйнард
8'
К. Коэн
74'
Б. Ассомбалонга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милтон Кинс Донс - Ноттингем Форест
75'
Желтая карточка
Б. Ассомбалонга
74'
ГОЛ! 1:2!
Б. Ассомбалонга
Пас отдал
Б. Осборн
Замена
А. Ревелл
️️️️
Н. Мэйнард
72'
68'
Замена
Р. Мендес
️️️️
К. Бурк
66'
Желтая карточка
Б. Осборн
61'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Р. Теше
Замена
️️️️
Д. Спенс
50'
40'
Замена
М. Мансьенн
️️️️
К. О'Грэди
37'
Красная карточка
Д. Фокс
ГОЛ! 1:1!
Н. Мэйнард
Пас отдал
Д. Мерфи
19'
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Коэн
Пас отдал
Б. Осборн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
29
Чарли Барнс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
16
Джо Уэлш
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
8
Даррен Поттер
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
7
Карл Бэйкер
ПП
23
Джош Мерфи
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
8
Роберт Теше
ЦП
14
Крис Бурк
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Крис Коэн
ЦП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Милтон Кинс Донс
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
18
Алекс Ревелл
ЦФ
Ноттингем Форест
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
4-3-1-2
29
Барнс
13
Лонг
12
Спенс
3
Левингтон
16
Уэлш
11
Карратерс
8
Поттер
7
Бэйкер
9
Боудитч
28
Мэйнард
23
Мерфи
4-5-1
24
Де Врис
2
Личай
5
Миллс
13
Фокс
5
Йокич
8
Теше
14
Бурк
20
Гарднер
8
Коэн
23
Осборн
8
О'Грэди
28
Мэйнард
18
Ревелл
18
Ревелл
28
Мэйнард
8
О'Грэди
28
Мансьенн
28
Мансьенн
8
О'Грэди
8
Теше
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
8
Теше
14
Бурк
20
Мендес
20
Мендес
14
Бурк
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Ноттингем Форест
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
Главный тренер
Карл Робинсон
8
Дэвид Воган
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Остались в запасе
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
Остались в запасе
8
Дэвид Воган
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Ноттингем Форест
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
МК Стэдиум
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