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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Милтон Кинс Донс - Кардифф
Милтон Кинс Донс - Кардифф: обзор матча 26 декабря 2015
Милтон Кинс Донс
26.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
2 : 1
Завершен
Кардифф
49'
Н. Мэйнард
90'
Д. Мерфи
81'
К. Нун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милтон Кинс Донс - Кардифф
Замена
Д. Боудитч
️️️️
Б. Ривс
90'
ГОЛ! 2:1!
Д. Мерфи
90'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Н. Мэйнард
89'
Желтая карточка
Н. Мэйнард
83'
81'
ГОЛ! 1:1!
К. Нун
Пас отдал
Т. Уотт
77'
Желтая карточка
К. Нун
72'
Желтая карточка
Л. Пелтье
69'
Замена
К. Нун
️️️️
С. Амеоби
Замена
К. Бэйкер
️️️️
Р. Халл
69'
Желтая карточка
К. МакФадзин
66'
ГОЛ! 1:0!
Н. Мэйнард
Пас отдал
С. Карратерс
49'
Желтая карточка
Э. Кэй
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
10
Бен Ривс
ЦП
8
Даррен Поттер
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
23
Джош Мерфи
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
32
Тони Уотт
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
9
Дин Боудитч
АП
7
Карл Бэйкер
ПП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
18
Саймон Чёрч
ЦФ
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
2
Фабио
ПЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
4-4-2
25
Мартин
6
Кэй
3
Левингтон
12
Спенс
5
МакФадзин
10
Ривс
8
Поттер
11
Карратерс
38
Халл
28
Мэйнард
23
Мерфи
4-3-3
1
Маршалл
5
Экюэль-Манга
2
Мэлони
21
Пелтье
16
Коннолли
5
Гуннарссон
32
Роллс
13
Пилкингтон
10
Амеоби
9
Джонс
32
Уотт
10
Ривс
9
Боудитч
9
Боудитч
10
Ривс
38
Халл
7
Бэйкер
7
Бэйкер
38
Халл
28
Мэйнард
20
Галлахер
20
Галлахер
28
Мэйнард
10
Амеоби
12
Нун
12
Нун
10
Амеоби
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Кардифф
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
18
Саймон Чёрч
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
21
Саймон Мур
ВР
2
Фабио
ПЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Остались в запасе
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
18
Саймон Чёрч
ЦФ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
2
Фабио
ПЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Рассел Слэйд
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Кардифф
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Иэн Уильямсон
(Беркшир)
Стадион:
МК Стэдиум
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