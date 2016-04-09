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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Милтон Кинс Донс - Ротерхэм
Милтон Кинс Донс - Ротерхэм: обзор матча 09 апреля 2016
Милтон Кинс Донс
09.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
0 : 4
Завершен
Ротерхэм
1'
М. Дербишир
54'
К. Броудфут
80'
Р. Смолвуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милтон Кинс Донс - Ротерхэм
Желтая карточка
Д. Уэлш
86'
80'
ГОЛ! 0:3!
Р. Смолвуд
Пас отдал
Д. Уорд
78'
Замена
Д. Томас
️️️️
М. Дербишир
Замена
Н. Мэйнард
️️️️
Э. Кэй
77'
74'
Желтая карточка
Д. Уорд
Замена
С. Карратерс
️️️️
Д. Уильямс
67'
Замена
К. Бэйкер
️️️️
Д. Боудитч
67'
58'
Желтая карточка
С. Келли
57'
Желтая карточка
Р. Смолвуд
56'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Л. Бест
54'
Желтая карточка
К. Броудфут
54'
ГОЛ! 0:2!
К. Броудфут
Пас отдал
Д. Ньюэлл
41'
Замена
Д. Ньюэлл
️️️️
Л. Фреклингтон
1'
ГОЛ! 0:1!
М. Дербишир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
16
Джо Уэлш
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
8
Даррен Поттер
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
23
Джош Мерфи
ЦФ
18
Алекс Ревелл
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
9
Леон Бест
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Милтон Кинс Донс
29
Чарли Барнс
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
7
Карл Бэйкер
ПП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Ротерхэм
30
Пэдди Кенни
ВР
28
Шей Фейси
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
3-4-1-2
55
Кроппер
6
Кэй
3
Левингтон
16
Уэлш
10
Форстер-Каски
8
Поттер
32
Балдок
10
Уильямс
9
Боудитч
18
Ревелл
23
Мерфи
3-2-3-2
1
Камп
3
Мэтток
6
Вуд
5
Броудфут
12
Келли
45
Халфорд
8
Фреклингтон
18
Уорд
21
Смолвуд
27
Дербишир
9
Бест
10
Уильямс
11
Карратерс
11
Карратерс
10
Уильямс
9
Боудитч
7
Бэйкер
7
Бэйкер
9
Боудитч
6
Кэй
28
Мэйнард
28
Мэйнард
6
Кэй
27
Дербишир
7
Томас
7
Томас
27
Дербишир
8
Фреклингтон
11
Ньюэлл
11
Ньюэлл
8
Фреклингтон
9
Бест
25
Уорд
25
Уорд
9
Бест
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Ротерхэм
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
29
Чарли Барнс
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
Главный тренер
Карл Робинсон
28
Шей Фейси
ЦЗ
30
Пэдди Кенни
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Остались в запасе
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
29
Чарли Барнс
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
Остались в запасе
28
Шей Фейси
ЦЗ
30
Пэдди Кенни
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Нил Редферн
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Ротерхэм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Иэн Уильямсон
(Беркшир)
Стадион:
МК Стэдиум
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