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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Милтон Кинс Донс - Бристоль Сити
Милтон Кинс Донс - Бристоль Сити: обзор матча 20 февраля 2016
Милтон Кинс Донс
20.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
0 : 2
Завершен
Бристоль Сити
45'
Д. Коджиа
45+1'
Д. Коджиа
60'
Д. Коджиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милтон Кинс Донс - Бристоль Сити
Желтая карточка
Д. Левингтон
74'
Замена
️️️️
Д. Мерфи
73'
70'
Замена
А. Уилбрахам
️️️️
Д. Коджиа
70'
Замена
К. Эгард
️️️️
Л. Томлин
Желтая карточка
Д. Мерфи
67'
Замена
А. Ревелл
️️️️
Д. Эммануэль-Томас
62'
Замена
Д. Боудитч
️️️️
Р. Халл
61'
60'
Желтая карточка
З. Винер
60'
ГОЛ! 0:3!
Д. Коджиа
Пас отдал
Д. Брайан
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Д. Коджиа
Пас отдал
Л. Томлин
45'
Замена
А. Пирс
️️️️
Н. Бэйкер
45'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коджиа
Желтая карточка
Д. Поттер
40'
10'
Желтая карточка
Д. Коджиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
3
Дин Левингтон
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
16
Джо Уэлш
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
8
Даррен Поттер
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
15
Люк Фримен
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Джон Пембертон
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
18
Алекс Ревелл
ЦФ
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
14
Бобби Рид
АП
18
Киран Эгард
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
3-4-3
25
Мартин
3
Левингтон
5
МакФадзин
16
Уэлш
32
Балдок
10
Форстер-Каски
8
Поттер
38
Халл
28
Мэйнард
23
Мерфи
13
Эммануэль-Томас
3-2-2-1-2
12
О'Доннелл
13
Голбоурн
17
Бэйкер
26
Винер
44
Флинт
23
Брайан
8
Смит
7
Пак
15
Фримен
17
Томлин
26
Коджиа
38
Халл
9
Боудитч
9
Боудитч
38
Халл
13
Эммануэль-Томас
18
Ревелл
18
Ревелл
13
Эммануэль-Томас
17
Бэйкер
15
Пирс
15
Пирс
17
Бэйкер
17
Томлин
18
Эгард
18
Эгард
17
Томлин
26
Коджиа
18
Уилбрахам
18
Уилбрахам
26
Коджиа
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Бристоль Сити
6
Энтони Кэй
ЦЗ
55
Коди Кроппер
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
Главный тренер
Карл Робинсон
34
Фрэнк Филдинг
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
14
Бобби Рид
АП
Главный тренер
Джон Пембертон
Остались в запасе
6
Энтони Кэй
ЦЗ
55
Коди Кроппер
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
14
Бобби Рид
АП
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Джон Пембертон
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Бристоль Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Кит Хилл
(Хартфордшир)
Стадион:
МК Стэдиум
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