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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Милтон Кинс Донс - Куинз Парк Рейнджерс
Милтон Кинс Донс - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 05 марта 2016
Милтон Кинс Донс
05.03.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
2 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
49'
Д. Левингтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милтон Кинс Донс - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
️️️️
Д. Форстер-Каски
89'
Желтая карточка
С. Карратерс
89'
Замена
Р. Халл
️️️️
Д. Мерфи
87'
Пенальти не реализован!
Д. Мерфи
86'
81'
Желтая карточка
К. Хенри
Желтая карточка
Д. Мерфи
79'
Замена
С. Карратерс
️️️️
Д. Уильямс
75'
71'
Замена
С. Полтер
️️️️
Т. Чери
58'
Замена
М. Филлипс
️️️️
Д. Тошер
ГОЛ! 1:0!
Д. Левингтон
Пас отдал
Д. Боудитч
49'
45'
Замена
П. Кончески
️️️️
Г. Холл
Желтая карточка
Д. Форстер-Каски
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
8
Даррен Поттер
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
18
Алекс Ревелл
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
9
Тьяррон Чери
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
32
Самба Диаките
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
3-4-1-2
25
Мартин
6
Кэй
5
МакФадзин
3
Левингтон
10
Форстер-Каски
32
Балдок
10
Уильямс
8
Поттер
9
Боудитч
23
Мерфи
18
Ревелл
4-4-2
12
Смитис
24
Перч
5
Онуоха
24
Холл
33
Анджелла
20
Хенри
28
Тошер
21
Луонго
9
Чери
14
Вашингтон
19
Эль-Хайяти
10
Уильямс
11
Карратерс
11
Карратерс
10
Уильямс
23
Мерфи
38
Халл
38
Халл
23
Мерфи
24
Холл
15
Кончески
15
Кончески
24
Холл
28
Тошер
25
Филлипс
25
Филлипс
28
Тошер
9
Чери
91
Полтер
91
Полтер
9
Чери
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Куинз Парк Рейнджерс
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
13
Мэтт Ингрэм
ВР
32
Самба Диаките
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Остались в запасе
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
32
Самба Диаките
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Куинз Парк Рейнджерс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
МК Стэдиум
Новости команд
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Милтон Кинс Донс
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