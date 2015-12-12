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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Милтон Кинс Донс - Ипсвич Таун
Милтон Кинс Донс - Ипсвич Таун: обзор матча 12 декабря 2015
Милтон Кинс Донс
12.12.2015, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 20 тур
0 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
10'
Б. Питман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милтон Кинс Донс - Ипсвич Таун
86'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
Ф. Сирс
Замена
Р. Халл
️️️️
Д. Спенс
86'
78'
Замена
Д. Парр
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
74'
Желтая карточка
Ф. Сирс
Замена
Б. Ривс
️️️️
Д. Боудитч
62'
Замена
Д. Пауэлл
️️️️
К. Бэйкер
62'
61'
Желтая карточка
Л. Чамберс
21'
Желтая карточка
Д. Дуглас
10'
ГОЛ! 0:1!
Б. Питман
Пас отдал
Л. Чамберс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
8
Даррен Поттер
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
7
Карл Бэйкер
ПП
23
Джош Мерфи
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
22
Джонатан Дуглас
ПП
11
Бретт Питман
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
10
Бен Ривс
ЦП
39
Диего Пойет
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
21
Петр Маларчик
ЦЗ
2
Джонатан Парр
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
16
Жиль Кук
ЦП
18
Джей Табб
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
4-3-1-2
25
Мартин
6
Кэй
3
Левингтон
5
МакФадзин
12
Спенс
8
Поттер
11
Карратерс
7
Бэйкер
9
Боудитч
28
Мэйнард
23
Мерфи
4-3-3
1
Геркен
4
Чамберс
15
Смит
3
Кнудсен
6
Берра
22
Дуглас
8
Скьюз
2
Мэйтленд-Найлс
20
Сирс
9
Мерфи
11
Питман
9
Боудитч
10
Ривс
10
Ривс
9
Боудитч
7
Бэйкер
17
Пауэлл
17
Пауэлл
7
Бэйкер
12
Спенс
38
Халл
38
Халл
12
Спенс
2
Мэйтленд-Найлс
2
Парр
2
Парр
2
Мэйтленд-Найлс
20
Сирс
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
20
Сирс
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Ипсвич Таун
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
39
Диего Пойет
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
10
Райан Фрейзер
ЛВ
16
Жиль Кук
ЦП
21
Петр Маларчик
ЦЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
18
Джей Табб
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
39
Диего Пойет
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Остались в запасе
10
Райан Фрейзер
ЛВ
16
Жиль Кук
ЦП
21
Петр Маларчик
ЦЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
18
Джей Табб
ЦП
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Ипсвич Таун
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Гэвин Уорд
(Суррей)
Стадион:
МК Стэдиум
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