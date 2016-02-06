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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Милтон Кинс Донс
Кардифф - Милтон Кинс Донс: обзор матча 06 февраля 2016
Кардифф
06.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
0 : 0
Завершен
Милтон Кинс Донс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Милтон Кинс Донс
87'
Замена
Д. Боудитч
️️️️
Р. Халл
Замена
Ф. Македа
️️️️
Э. Пилкингтон
87'
68'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Уильямс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Питер Уиттингем
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
16
Джо Уэлш
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
8
Даррен Поттер
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
10
Лекс Иммерс
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
20
Джорджио Расуло
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
4-4-1
1
Маршалл
2
Мэлони
16
Коннолли
5
Экюэль-Манга
2
Фабио
7
Уиттингем
7
О'Кифи
13
Пилкингтон
32
Роллс
10
Амеоби
3-5-1
25
Мартин
16
Уэлш
5
МакФадзин
3
Левингтон
38
Халл
10
Уильямс
11
Карратерс
8
Поттер
10
Форстер-Каски
28
Мэйнард
13
Пилкингтон
9
Македа
9
Македа
13
Пилкингтон
38
Халл
9
Боудитч
9
Боудитч
38
Халл
10
Уильямс
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Уильямс
Остались в запасе
Кардифф
Милтон Кинс Донс
21
Саймон Мур
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
20
Джорджио Расуло
ЦП
55
Коди Кроппер
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Остались в запасе
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
20
Джорджио Расуло
ЦП
55
Коди Кроппер
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Кардифф - Милтон Кинс Донс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Джонсон
(Уэстон-сьюпер-Мэр)
Стадион:
Кардифф Сити
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