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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Милтон Кинс Донс
Болтон - Милтон Кинс Донс: обзор матча 23 января 2016
Болтон
23.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
3 : 1
Завершен
Милтон Кинс Донс
7'
Р. Холдинг
41'
Д. Прэтли
90'
Ш. Амеоби
89'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Милтон Кинс Донс
ГОЛ! 3:1!
Ш. Амеоби
Пас отдал
Д. Мокси
90'
89'
ГОЛ! 2:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
Д. Пауэлл
Замена
Д. Спиринг
️️️️
В. Силва
86'
80'
Замена
Д. Пауэлл
️️️️
С. Карратерс
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Г. Мадин
79'
Желтая карточка
Д. Прэтли
76'
74'
Желтая карточка
Д. Форстер-Каски
Желтая карточка
М. Дэйвис
64'
62'
Замена
Д. Боудитч
️️️️
С. Чёрч
59'
Желтая карточка
С. Карратерс
ГОЛ! 2:0!
Д. Прэтли
41'
ГОЛ! 1:0!
Р. Холдинг
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бен Амос
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
17
Лайам Троттер
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
16
Джо Уэлш
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
8
Даррен Поттер
ЦП
18
Саймон Чёрч
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Болтон
13
Поль Рачубка
ВР
13
Дерик
ЦЗ
11
Каин Вулери
ЛВ
23
Стивен Добби
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
20
Джорджио Расуло
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
19
Том Хичкок
ЦФ
3-5-1-1
13
Амос
21
Мокси
6
Холдинг
25
Дерви
15
Прэтли
24
Фини
16
Дэйвис
17
Троттер
16
Вела
11
Силва
14
Мадин
4-3-2
25
Мартин
16
Уэлш
12
Спенс
3
Левингтон
6
Кэй
10
Форстер-Каски
11
Карратерс
8
Поттер
23
Мерфи
18
Чёрч
11
Силва
8
Спиринг
8
Спиринг
11
Силва
14
Мадин
26
Амеоби
26
Амеоби
14
Мадин
11
Карратерс
17
Пауэлл
17
Пауэлл
11
Карратерс
18
Чёрч
9
Боудитч
9
Боудитч
18
Чёрч
Остались в запасе
Болтон
Милтон Кинс Донс
11
Каин Вулери
ЛВ
13
Поль Рачубка
ВР
13
Дерик
ЦЗ
23
Стивен Добби
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
20
Джорджио Расуло
ЦП
19
Том Хичкок
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
11
Каин Вулери
ЛВ
13
Поль Рачубка
ВР
13
Дерик
ЦЗ
23
Стивен Добби
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
Остались в запасе
20
Джорджио Расуло
ЦП
19
Том Хичкок
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Болтон - Милтон Кинс Донс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Райт
(Кэмбриджшир)
Стадион:
Рибок
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