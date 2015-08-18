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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Милтон Кинс Донс - Болтон
Милтон Кинс Донс - Болтон: обзор матча 18 августа 2015
Милтон Кинс Донс
18.08.2015, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 0
Завершен
Болтон
60'
Д. Пауэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милтон Кинс Донс - Болтон
Желтая карточка
Д. Поттер
90'
+2
90'
+1
Замена
Т. Уокер
️️️️
Д. Вела
87'
Желтая карточка
С. Добби
Замена
М. Апсон
️️️️
Д. Боудитч
82'
80'
Замена
С. Добби
️️️️
Д. Мокси
75'
Желтая карточка
Л. Уилсон
68'
Замена
Э. Хески
️️️️
Л. Фини
Замена
С. Галлахер
️️️️
С. Чёрч
68'
ГОЛ! 1:0!
Д. Пауэлл
Пас отдал
С. Карратерс
60'
Замена
Д. Пауэлл
️️️️
К. Бенавенте
56'
Желтая карточка
С. Карратерс
42'
39'
Желтая карточка
Д. Вела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
8
Даррен Поттер
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
7
Карл Бэйкер
ПП
18
Саймон Чёрч
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Болтон
13
Бен Амос
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
38
Лоури Уилсон
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
31
Нейл Даннс
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
18
Серхио Агуса
ЦП
21
Дейл Дженнингс
ЦФ
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Болтон
34
Росс Фицсимонс
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
42
Том Уокер
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
4-4-1-1
25
Мартин
6
Кэй
3
Левингтон
5
МакФадзин
12
Спенс
14
Бенавенте
11
Карратерс
8
Поттер
7
Бэйкер
9
Боудитч
18
Чёрч
4-4-2
13
Амос
38
Уилсон
25
Дерви
2
Жуано
21
Мокси
24
Фини
16
Дэйвис
16
Вела
31
Даннс
20
Клоу
14
Мадин
14
Бенавенте
17
Пауэлл
17
Пауэлл
14
Бенавенте
9
Боудитч
4
Апсон
4
Апсон
9
Боудитч
18
Чёрч
20
Галлахер
20
Галлахер
18
Чёрч
16
Вела
42
Уокер
42
Уокер
16
Вела
21
Мокси
23
Добби
23
Добби
21
Мокси
24
Фини
19
Хески
19
Хески
24
Фини
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Болтон
18
Серхио Агуса
ЦП
21
Дейл Дженнингс
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
Главный тренер
Карл Робинсон
34
Росс Фицсимонс
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
Остались в запасе
18
Серхио Агуса
ЦП
21
Дейл Дженнингс
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
Остались в запасе
34
Росс Фицсимонс
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Болтон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
МК Стэдиум
Новости команд
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