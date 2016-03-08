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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Милтон Кинс Донс
Чарльтон - Милтон Кинс Донс: обзор матча 08 марта 2016
Чарльтон
08.03.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 36 тур
0 : 0
Завершен
Милтон Кинс Донс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чарльтон - Милтон Кинс Донс
Замена
А. Лукман
️️️️
С. Макиенок
83'
Замена
З. Бергдич
️️️️
Д. Пойет
71'
69'
Замена
А. Ревелл
️️️️
Н. Мэйнард
61'
Замена
️️️️
Д. Боудитч
Замена
Я. Саного
️️️️
К. Хэрриот
58'
54'
Замена
Р. Халл
️️️️
Д. Уильямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
1
Ник Поуп
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
39
Диего Пойет
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Жозе Рига
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
8
Даррен Поттер
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
23
Джош Мерфи
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Чарльтон
33
Димитар Митов
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
38
Роберт Халл
ПП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
18
Алекс Ревелл
ЦФ
3-2-4-1
1
Поуп
16
Фанни
5
Тейшейра
3
Фокс
3
Юн Сук-Йон
16
Мотта
24
Кузинс
39
Пойет
11
Хэрриот
7
Гудмундссон
24
Макиенок
3-4-1-2
25
Мартин
6
Кэй
3
Левингтон
5
МакФадзин
8
Поттер
32
Балдок
11
Карратерс
10
Уильямс
9
Боудитч
28
Мэйнард
23
Мерфи
24
Макиенок
11
Лукман
11
Лукман
24
Макиенок
39
Пойет
19
Бергдич
19
Бергдич
39
Пойет
11
Хэрриот
9
Саного
9
Саного
11
Хэрриот
10
Уильямс
38
Халл
38
Халл
10
Уильямс
28
Мэйнард
18
Ревелл
18
Ревелл
28
Мэйнард
Остались в запасе
Чарльтон
Милтон Кинс Донс
33
Димитар Митов
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Главный тренер
Жозе Рига
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
33
Димитар Митов
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Остались в запасе
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Жозе Рига
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Чарльтон - Милтон Кинс Донс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
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Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
Главный судья:
Чарльз Брейкспир
(Суррей)
Стадион:
Вэлли
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