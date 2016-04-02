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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Милтон Кинс Донс
Фулхэм - Милтон Кинс Донс: обзор матча 02 апреля 2016
Фулхэм
02.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
2 : 1
Завершен
Милтон Кинс Донс
54'
Р. МакКормак
75'
М. Дембеле
63'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Милтон Кинс Донс
Желтая карточка
М. Дембеле
90'
+6
Замена
Д. Берн
️️️️
Р. МакКормак
90'
+5
Желтая карточка
Р. Танниклифф
90'
+3
88'
Замена
Д. Пауэлл
️️️️
Д. Форстер-Каски
Замена
М. Смит
️️️️
Т. Кэрни
83'
ГОЛ! 2:1!
М. Дембеле
Пас отдал
Р. МакКормак
75'
72'
Замена
Н. Мэйнард
️️️️
Д. Боудитч
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
Р. Стирмен
68'
63'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
Д. Форстер-Каски
56'
Замена
К. Бэйкер
️️️️
Д. Уильямс
56'
Желтая карточка
Д. Уэлш
ГОЛ! 1:0!
Р. МакКормак
Пас отдал
М. Дембеле
54'
Желтая карточка
Р. Стирмен
34'
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
16
Джо Уэлш
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
8
Даррен Поттер
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
18
Алекс Ревелл
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Фулхэм
22
Эндрю Лонерган
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
12
Кали Вудроу
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Милтон Кинс Донс
29
Чарли Барнс
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
7
Карл Бэйкер
ПП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
3-2-3-2
13
Беттинелли
45
Аморебиета
3
Рим
19
Стирмен
31
Инс
30
Мадль
8
Паркер
10
Кэрни
8
Танниклифф
9
Дембеле
44
МакКормак
3-4-1-2
55
Кроппер
6
Кэй
16
Уэлш
3
Левингтон
10
Уильямс
8
Поттер
32
Балдок
10
Форстер-Каски
9
Боудитч
23
Мерфи
18
Ревелл
44
МакКормак
33
Берн
33
Берн
44
МакКормак
19
Стирмен
2
Фредерикс
2
Фредерикс
19
Стирмен
10
Кэрни
17
Смит
17
Смит
10
Кэрни
10
Форстер-Каски
17
Пауэлл
17
Пауэлл
10
Форстер-Каски
10
Уильямс
7
Бэйкер
7
Бэйкер
10
Уильямс
9
Боудитч
28
Мэйнард
28
Мэйнард
9
Боудитч
Остались в запасе
Фулхэм
Милтон Кинс Донс
22
Эндрю Лонерган
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
12
Кали Вудроу
ЦФ
29
Чарли Барнс
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Остались в запасе
29
Чарли Барнс
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Фулхэм - Милтон Кинс Донс
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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