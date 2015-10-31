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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Милтон Кинс Донс - Халл Сити
Милтон Кинс Донс - Халл Сити: обзор матча 31 октября 2015
Милтон Кинс Донс
31.10.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
0 : 2
Завершен
Халл Сити
19'
А. Эль-Мохамади
90+5'
М. Диаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милтон Кинс Донс - Халл Сити
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
М. Диаме
Пас отдал
Ш. Мэлони
Желтая карточка
Д. Левингтон
83'
Замена
С. Карратерс
️️️️
Д. Поттер
82'
79'
Замена
Ш. Мэлони
️️️️
А. Эрнандес
71'
Замена
М. Диаме
️️️️
Ч. Акпом
68'
Желтая карточка
Д. Мейлер
Замена
Д. Пауэлл
️️️️
С. Чёрч
66'
Замена
Н. Мэйнард
️️️️
Д. Боудитч
66'
Желтая карточка
Д. Поттер
25'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Эль-Мохамади
Пас отдал
А. Эрнандес
Желтая карточка
К. МакФадзин
16'
9'
Желтая карточка
М. Одубайо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
8
Даррен Поттер
ЦП
39
Диего Пойет
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
7
Карл Бэйкер
ПП
18
Саймон Чёрч
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
20
Джорджио Расуло
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
4-3-1-2
25
Мартин
6
Кэй
12
Спенс
3
Левингтон
5
МакФадзин
8
Поттер
39
Пойет
7
Бэйкер
9
Боудитч
23
Мерфи
18
Чёрч
3-3-2-2
1
МакГрегор
28
Одубайо
20
Доусон
4
Брюс
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
3
Робертсон
7
Мейлер
6
Клукас
29
Акпом
11
Эрнандес
18
Чёрч
17
Пауэлл
17
Пауэлл
18
Чёрч
8
Поттер
11
Карратерс
11
Карратерс
8
Поттер
9
Боудитч
28
Мэйнард
28
Мэйнард
9
Боудитч
11
Эрнандес
15
Мэлони
15
Мэлони
11
Эрнандес
29
Акпом
17
Диаме
17
Диаме
29
Акпом
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Халл Сити
20
Джорджио Расуло
ЦП
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
20
Джорджио Расуло
ЦП
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Халл Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
МК Стэдиум
Новости команд
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