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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Милтон Кинс Донс
Ноттингем Форест - Милтон Кинс Донс: обзор матча 19 декабря 2015
Ноттингем Форест
19.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
2 : 1
Завершен
Милтон Кинс Донс
2'
Н. Оливейра
16'
Р. Мендес
81'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Милтон Кинс Донс
Замена
Л. Троттер
️️️️
Н. Оливейра
84'
81'
ГОЛ! 2:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
Д. Левингтон
Замена
Д. Уорд
️️️️
Р. Мендес
80'
Желтая карточка
Э. Личай
78'
77'
Замена
К. Бэйкер
️️️️
Д. Спенс
77'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Д. Боудитч
Замена
Д. Хоббс
️️️️
Д. Пинильос
71'
69'
Желтая карточка
Э. Кэй
63'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Б. Ривс
ГОЛ! 2:0!
Р. Мендес
Пас отдал
Д. Пинильос
16'
ГОЛ! 1:0!
Н. Оливейра
Пас отдал
Р. Мендес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
10
Бен Ривс
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
8
Даррен Поттер
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
38
Роберт Халл
ПП
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
17
Лайам Троттер
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
39
Диего Пойет
ЦП
7
Карл Бэйкер
ПП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
4-3-3
24
Де Врис
5
Миллс
28
Мансьенн
2
Личай
15
Пинильос
23
Осборн
8
Воган
23
Лэнсбери
8
О'Грэди
20
Мендес
7
Оливейра
4-4-1-1
25
Мартин
12
Спенс
5
МакФадзин
3
Левингтон
6
Кэй
38
Халл
11
Карратерс
8
Поттер
10
Ривс
9
Боудитч
28
Мэйнард
15
Пинильос
14
Хоббс
14
Хоббс
15
Пинильос
7
Оливейра
17
Троттер
17
Троттер
7
Оливейра
20
Мендес
16
Уорд
16
Уорд
20
Мендес
12
Спенс
7
Бэйкер
7
Бэйкер
12
Спенс
9
Боудитч
20
Галлахер
20
Галлахер
9
Боудитч
10
Ривс
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Ривс
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Милтон Кинс Донс
20
Декстер Блэксток
ЦФ
25
Димитар Евтимов
ВР
8
Роберт Теше
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
Главный тренер
Дуги Фридмэн
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
39
Диего Пойет
ЦП
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
20
Декстер Блэксток
ЦФ
25
Димитар Евтимов
ВР
8
Роберт Теше
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
Остались в запасе
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
39
Диего Пойет
ЦП
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Ноттингем Форест - Милтон Кинс Донс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Сити Граунд
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