Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Милтон Кинс Донс
Рединг - Милтон Кинс Донс: обзор матча 22 августа 2015
Рединг
22.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
0 : 0
Завершен
Милтон Кинс Донс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Милтон Кинс Донс
90'
+3
Желтая карточка
К. Бэйкер
Замена
Алекс
️️️️
С. Куинн
86'
73'
Замена
К. Бэйкер
️️️️
С. Чёрч
Замена
С. Кокс
️️️️
Х. Робсон-Кану
69'
Замена
Н. Блекмэн
️️️️
А. Тшибола
69'
68'
Желтая карточка
К. МакФадзин
67'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Р. Халл
64'
Желтая карточка
Д. Пойет
60'
Замена
Д. Пауэлл
️️️️
С. Карратерс
Желтая карточка
А. Тшибола
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
8
Даррен Поттер
ЦП
39
Диего Пойет
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
38
Роберт Халл
ПП
18
Саймон Чёрч
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
8
Алекс
АП
10
Саймон Кокс
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
7
Карл Бэйкер
ПП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
3-5-2
31
Бонд
2
Гантер
5
МакШейн
35
Фердинанд
23
Куинн
19
Уильямс
36
Тшибола
21
Обита
10
Норвуд
70
Са
4
Робсон-Кану
4-4-1-1
25
Мартин
5
МакФадзин
3
Левингтон
12
Спенс
6
Кэй
38
Халл
8
Поттер
39
Пойет
11
Карратерс
9
Боудитч
18
Чёрч
23
Куинн
8
Алекс
8
Алекс
23
Куинн
4
Робсон-Кану
10
Кокс
10
Кокс
4
Робсон-Кану
36
Тшибола
9
Блекмэн
9
Блекмэн
36
Тшибола
11
Карратерс
17
Пауэлл
17
Пауэлл
11
Карратерс
18
Чёрч
7
Бэйкер
7
Бэйкер
18
Чёрч
38
Халл
20
Галлахер
20
Галлахер
38
Халл
Остались в запасе
Рединг
Милтон Кинс Донс
3
Джек Стейси
ПЗ
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
Главный тренер
Стив Кларк
55
Коди Кроппер
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
3
Джек Стейси
ПЗ
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
Остались в запасе
55
Коди Кроппер
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Рединг - Милтон Кинс Донс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Мадейски
Новости команд
Все
Рединг
Милтон Кинс Донс
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
2021.01.09 23:01
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
16-летний Эллиот установил клубный рекорд «Ливерпуля»
2019.09.26 10:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+