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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Милтон Кинс Донс
Брайтон - Милтон Кинс Донс: обзор матча 07 ноября 2015
Брайтон
07.11.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
2 : 1
Завершен
Милтон Кинс Донс
5'
С. Мач
20'
Д. Мерфи
23'
Н. Мэйнард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Милтон Кинс Донс
Желтая карточка
С. Мач
90'
89'
Желтая карточка
Д. Мерфи
Замена
Э. Ману
️️️️
Д. Мерфи
83'
Желтая карточка
Б. Замора
82'
78'
Замена
С. Чёрч
️️️️
К. Бэйкер
76'
Желтая карточка
К. МакФадзин
71'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
С. Карратерс
Замена
Э. Крофтс
️️️️
Т. Хемед
71'
Замена
Б. Замора
️️️️
С. Бэлдок
56'
46'
Замена
Д. Боудитч
️️️️
Д. Пауэлл
23'
ГОЛ! 2:1!
Н. Мэйнард
Пас отдал
Д. Поттер
ГОЛ! 2:0!
Д. Мерфи
20'
ГОЛ! 1:0!
С. Мач
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
39
Диего Пойет
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
8
Даррен Поттер
ЦП
7
Карл Бэйкер
ПП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
31
Рохан Инс
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
48
Эндрю Крофтс
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
9
Дин Боудитч
АП
38
Роберт Халл
ПП
18
Саймон Чёрч
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
4-2-1-3
13
Стокдейл
2
Хюнемайер
5
Данк
23
Росеньор
2
Бруно
16
Стивенс
7
Каял
7
Мач
10
Хемед
9
Бэлдок
18
Мерфи
4-4-2
25
Мартин
12
Спенс
5
МакФадзин
3
Левингтон
6
Кэй
7
Бэйкер
11
Карратерс
8
Поттер
39
Пойет
28
Мэйнард
17
Пауэлл
18
Мерфи
45
Ману
45
Ману
18
Мерфи
10
Хемед
48
Крофтс
48
Крофтс
10
Хемед
9
Бэлдок
25
Замора
25
Замора
9
Бэлдок
17
Пауэлл
9
Боудитч
9
Боудитч
17
Пауэлл
7
Бэйкер
18
Чёрч
18
Чёрч
7
Бэйкер
11
Карратерс
23
Мерфи
23
Мерфи
11
Карратерс
Остались в запасе
Брайтон
Милтон Кинс Донс
85
Ники Мяенпяя
ВР
31
Рохан Инс
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
14
Иньиго Кальдерон
ПП
Главный тренер
Крис Хьютон
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
38
Роберт Халл
ПП
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
31
Рохан Инс
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
14
Иньиго Кальдерон
ПП
Остались в запасе
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
38
Роберт Халл
ПП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Брайтон - Милтон Кинс Донс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
Главный судья:
Дин Уайтстоун
(Нортгемптон)
Стадион:
Фалмер
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