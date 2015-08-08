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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Милтон Кинс Донс
Ротерхэм - Милтон Кинс Донс: обзор матча 08 августа 2015
Ротерхэм
08.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 4
Завершен
Милтон Кинс Донс
13'
М. Дербишир
5'
Р. Халл
28'
Д. Коллинс (АГ)
33'
Д. Боудитч
75'
К. Бэйкер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Милтон Кинс Донс
Желтая карточка
Р. Смолвуд
90'
+2
76'
Замена
С. Чёрч
️️️️
С. Галлахер
75'
ГОЛ! 1:4!
К. Бэйкер
Пас отдал
С. Галлахер
Замена
Д. Боуэри
️️️️
К. Магуайр
73'
69'
Замена
Д. Пауэлл
️️️️
Д. Боудитч
69'
Замена
К. Бэйкер
️️️️
Р. Халл
63'
Желтая карточка
Б. Ривс
Замена
Л. Фреклингтон
️️️️
Г. Уорд
46'
Замена
П. Грин
️️️️
А. Уайт
46'
43'
Желтая карточка
К. МакФадзин
33'
ГОЛ! 1:3!
Д. Боудитч
Пас отдал
Б. Ривс
31'
Желтая карточка
Д. Спенс
28'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Д. Коллинс
ГОЛ! 1:1!
М. Дербишир
Пас отдал
К. Магуайр
13'
5'
ГОЛ! 0:1!
Р. Халл
Пас отдал
С. Галлахер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
13
Келле Рос
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
23
Томас Торп
ЦЗ
3
Айдан Уайт
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
17
Кристофер Магуайр
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
10
Бен Ривс
ЦП
8
Даррен Поттер
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
38
Роберт Халл
ПП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Ротерхэм
19
Адам Коллин
ВР
2
Льюис Бакстон
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
11
Пол Грин
АП
8
Ли Фреклингтон
ПП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
16
Джо Уэлш
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
18
Серхио Агуса
ЦП
7
Карл Бэйкер
ПП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
18
Саймон Чёрч
ЦФ
4-3-1-2
13
Рос
4
Коллинс
3
Уайт
45
Халфорд
23
Торп
18
Уорд
21
Смолвуд
11
Ньюэлл
17
Магуайр
27
Дербишир
25
Уорд
4-4-1-1
25
Мартин
12
Спенс
3
Левингтон
5
МакФадзин
6
Кэй
38
Халл
8
Поттер
11
Карратерс
10
Ривс
9
Боудитч
20
Галлахер
17
Магуайр
18
Боуэри
18
Боуэри
17
Магуайр
3
Уайт
11
Грин
11
Грин
3
Уайт
18
Уорд
8
Фреклингтон
8
Фреклингтон
18
Уорд
9
Боудитч
17
Пауэлл
17
Пауэлл
9
Боудитч
38
Халл
7
Бэйкер
7
Бэйкер
38
Халл
20
Галлахер
18
Чёрч
18
Чёрч
20
Галлахер
Остались в запасе
Ротерхэм
Милтон Кинс Донс
2
Льюис Бакстон
ЦЗ
19
Адам Коллин
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
18
Серхио Агуса
ЦП
55
Коди Кроппер
ВР
16
Джо Уэлш
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
2
Льюис Бакстон
ЦЗ
19
Адам Коллин
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Остались в запасе
18
Серхио Агуса
ЦП
55
Коди Кроппер
ВР
16
Джо Уэлш
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
Главный тренер
Стив Эванс
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Ротерхэм - Милтон Кинс Донс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
Главный судья:
Найджел Миллер
(Дарем)
Стадион:
Нью-Йорк
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