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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Милтон Кинс Донс - Шеффилд Уэнсдэй
Милтон Кинс Донс - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 15 декабря 2015
Милтон Кинс Донс
15.12.2015, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
2 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
25'
К. Бэйкер
50'
Н. Мэйнард
77'
Г. Хупер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милтон Кинс Донс - Шеффилд Уэнсдэй
Замена
Д. Пойет
️️️️
С. Карратерс
85'
Замена
Д. Пауэлл
️️️️
Д. Мерфи
78'
77'
ГОЛ! 2:1!
Г. Хупер
Пас отдал
Р. Уоллес
Замена
Б. Ривс
️️️️
Р. Халл
70'
56'
Замена
Г. Хупер
️️️️
М. Сугу
ГОЛ! 2:0!
Н. Мэйнард
Пас отдал
С. Карратерс
50'
45'
Замена
Л. Жоао
️️️️
А. Нухиу
45'
Замена
Р. Уоллес
️️️️
А. Лопес
43'
Желтая карточка
А. Лопес
35'
Желтая карточка
Ф. Форестьери
ГОЛ! 1:0!
К. Бэйкер
Пас отдал
Н. Мэйнард
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
8
Даррен Поттер
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
7
Карл Бэйкер
ПП
23
Джош Мерфи
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
28
Моду Сугу
ОП
14
Алекс Лопес
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
10
Бен Ривс
ЦП
39
Диего Пойет
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
10
Льюис МакГуган
ЦП
3
Жереми Элан
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
4-4-2
25
Мартин
6
Кэй
3
Левингтон
12
Спенс
5
МакФадзин
38
Халл
8
Поттер
11
Карратерс
7
Бэйкер
28
Мэйнард
23
Мерфи
4-2-2-2
27
Вествуд
32
Хант
36
Пудил
6
Тернер
4
Ловенс
20
Ли
28
Сугу
14
Лопес
10
Беннэн
9
Нухиу
45
Форестьери
38
Халл
10
Ривс
10
Ривс
38
Халл
23
Мерфи
17
Пауэлл
17
Пауэлл
23
Мерфи
11
Карратерс
39
Пойет
39
Пойет
11
Карратерс
14
Лопес
23
Уоллес
23
Уоллес
14
Лопес
28
Сугу
88
Хупер
88
Хупер
28
Сугу
9
Нухиу
19
Жоао
19
Жоао
9
Нухиу
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Шеффилд Уэнсдэй
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
9
Дин Боудитч
АП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
10
Льюис МакГуган
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
3
Жереми Элан
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
9
Дин Боудитч
АП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Остались в запасе
10
Льюис МакГуган
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
3
Жереми Элан
ЦП
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Шеффилд Уэнсдэй
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Дэдмен
(Питерборо)
Стадион:
МК Стэдиум
Новости команд
Все
Милтон Кинс Донс
Шеффилд Уэнсдэй
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2025.08.08 09:45
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2025.06.26 14:46
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