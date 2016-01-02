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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Милтон Кинс Донс
Лидс - Милтон Кинс Донс: обзор матча 02 января 2016
Лидс
02.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
1 : 1
Завершен
Милтон Кинс Донс
87'
Э. Кэй (АГ)
30'
Р. Халл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Милтон Кинс Донс
90'
+1
Замена
Д. Уэлш
️️️️
Р. Халл
89'
Желтая карточка
Э. Кэй
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Э. Кэй
87'
84'
Замена
С. Чёрч
️️️️
Н. Мэйнард
Замена
Л. Койл
️️️️
С. Даллас
77'
63'
Желтая карточка
Р. Халл
Желтая карточка
С. Бирам
60'
Замена
Л. Эрвин
️️️️
С. Дукара
58'
55'
Желтая карточка
К. МакФадзин
Замена
М. Антенуччи
️️️️
Л. Мерфи
46'
44'
Желтая карточка
С. Карратерс
30'
ГОЛ! 0:1!
Р. Халл
Пас отдал
Н. Мэйнард
Желтая карточка
С. Бамба
28'
24'
Желтая карточка
Д. Мерфи
15'
Замена
Д. Боудитч
️️️️
К. Бэйкер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
8
Даррен Поттер
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
7
Карл Бэйкер
ПП
23
Джош Мерфи
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
15
Том Адейеми
ЦП
94
Ли Эрвин
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
16
Джо Уэлш
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
10
Бен Ривс
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
18
Саймон Чёрч
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
3-2-3-1
16
Сильвестри
18
Тэйлор
6
Купер
14
Бамба
25
Уоттон
3
Бирам
23
Бридкатт
10
Кук
7
Мерфи
15
Дукара
4-4-2
25
Мартин
5
МакФадзин
3
Левингтон
12
Спенс
6
Кэй
7
Бэйкер
8
Поттер
11
Карратерс
38
Халл
28
Мэйнард
23
Мерфи
15
Даллас
2
Койл
2
Койл
15
Даллас
15
Дукара
94
Эрвин
94
Эрвин
15
Дукара
7
Мерфи
7
Антенуччи
7
Антенуччи
7
Мерфи
38
Халл
16
Уэлш
16
Уэлш
38
Халл
7
Бэйкер
9
Боудитч
9
Боудитч
7
Бэйкер
28
Мэйнард
18
Чёрч
18
Чёрч
28
Мэйнард
Остались в запасе
Лидс
Милтон Кинс Донс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
15
Том Адейеми
ЦП
Главный тренер
Стив Эванс
10
Бен Ривс
ЦП
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
15
Том Адейеми
ЦП
Остались в запасе
10
Бен Ривс
ЦП
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Лидс - Милтон Кинс Донс
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
Главный судья:
Джереми Симпсон
(Ланкашир)
Стадион:
Элланд Роад
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