Маттео Манкозу - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Маттео
|Фамилия
|Манкозу
|Команда
|Карпи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кальяри
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 декабря 1984 (38 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Маттео
|Фамилия
|Манкозу
|Команда
|Карпи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кальяри
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 декабря 1984 (38 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карпи
|12
|1
|0
|2
|0
|Болонья
|8
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2016
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|1:3
|Лацио (Рим)
|01.05.2016
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Карпи (Карпи)
|25.04.2016
|84' -90'
|Карпи (Карпи)
|1:0
|Эмполи (Эмполи)
|90'
|21.04.2016
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|0:0
|Карпи (Карпи)
|16.04.2016
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|4:1
|Дженоа (Генуя)
|09.04.2016
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:0
|Карпи (Карпи)
|02.04.2016
|1' -78'
|Карпи (Карпи)
|1:3
|Сассуоло (Сассуоло)
|20.03.2016
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:2
|Карпи (Карпи)
|13.03.2016
|1' -76'
|Карпи (Карпи)
|2:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|06.03.2016
|1' -74'
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Карпи (Карпи)
|28.02.2016
|69' -90'
|Карпи (Карпи)
|1:1
|Аталанта (Бергамо)
|21.02.2016
|76' -90'
|Торино (Турин)
|0:0
|Карпи (Карпи)
|12.02.2016
|1' -55'
|Карпи (Карпи)
|1:3
|Рома (Рим)
|39'
|07.02.2016
|1' -79'
|Наполи (Неаполь)
|1:0
|Карпи (Карпи)
|03.02.2016
|1' -63'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Карпи (Карпи)
|30.01.2016
|60' -90'
|Карпи (Карпи)
|1:1
|Палермо (Палермо)
|74'
|24.01.2016
|1' -69'
|Интер (Милан)
|1:1
|Карпи (Карпи)
|17.01.2016
|76' -90'
|Карпи (Карпи)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|10.01.2016
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Кьево (Верона)
|06.01.2016
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|0:1
|Болонья (Болонья)
|19.12.2015
|85' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:3
|Эмполи (Эмполи)
|28.11.2015
|1' -63'
|Торино (Турин)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|21.11.2015
|79' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Рома (Рим)
|07.11.2015
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:2
|Болонья (Болонья)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Аталанта (Бергамо)
|27.10.2015
|1' -81'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Интер (Милан)
|24.10.2015
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|18.10.2015
|69' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Палермо (Палермо)
|04.10.2015
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:1
|Болонья (Болонья)
|27.09.2015
|75' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|23.09.2015
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|20.09.2015
|74' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|14.09.2015
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|29.08.2015
|71' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|22.08.2015
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|43'