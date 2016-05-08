Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Маттео Манкозу
Статистика
Маттео Манкозу - статистика
Завершил карьеру
22 декабря 1984 (41), Кальяри
#25 | Нападающий
182 см
Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2018
США. МЛС 2017
США. МЛС 2016
Италия. Серия А 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карпи
12
1
0
2
0
Болонья
8
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Карпи
1 : 3
08.05.2016
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Ювентус
2 : 0
01.05.2016
Карпи
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Карпи
1 : 0
25.04.2016
Эмполи
84' - 90'
90'
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
0 : 0
21.04.2016
Карпи
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Карпи
4 : 1
16.04.2016
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
1 : 0
09.04.2016
Карпи
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Карпи
1 : 3
02.04.2016
Сассуоло
1' - 78'
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
1 : 2
20.03.2016
Карпи
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Карпи
2 : 1
13.03.2016
Фрозиноне
1' - 76'
Италия. Серия А, 28 тур
Болонья
0 : 0
06.03.2016
Карпи
1' - 74'
Италия. Серия А, 27 тур
Карпи
1 : 1
28.02.2016
Аталанта
69' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Торино
0 : 0
21.02.2016
Карпи
76' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Карпи
1 : 3
12.02.2016
Рома
1' - 55'
39'
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
1 : 0
07.02.2016
Карпи
1' - 79'
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
2 : 1
03.02.2016
Карпи
1' - 63'
Италия. Серия А, 22 тур
Карпи
1 : 1
30.01.2016
Палермо
60' - 90'
74'
Италия. Серия А, 21 тур
Интер
1 : 1
24.01.2016
Карпи
1' - 69'
Италия. Серия А, 20 тур
Карпи
2 : 1
17.01.2016
Сампдория
76' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Болонья
0 : 1
10.01.2016
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
0 : 1
06.01.2016
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья
2 : 3
19.12.2015
Эмполи
85' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Торино
2 : 0
28.11.2015
Болонья
1' - 63'
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
2 : 2
21.11.2015
Рома
79' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Верона
0 : 2
07.11.2015
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
3 : 0
01.11.2015
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
0 : 1
27.10.2015
Интер
1' - 81'
Италия. Серия А, 9 тур
Карпи
1 : 2
24.10.2015
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Болонья
0 : 1
18.10.2015
Палермо
69' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
3 : 1
04.10.2015
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
1 : 2
27.09.2015
Удинезе
75' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
2 : 0
23.09.2015
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
1 : 0
20.09.2015
Фрозиноне
74' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Сампдория
2 : 0
14.09.2015
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Болонья
0 : 1
29.08.2015
Сассуоло
71' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Лацио
2 : 1
22.08.2015
Болонья
1' - 90'
43'
Главные новости
Фото
Руни мощно преобразился: как теперь выглядит легенда английского футбола
17:53
41-летний Роналду объяснил, почему не завершил карьеру в сборной Португалии
17:31
Стало известно, кто возглавит «Рубин» в случае увольнения Артиги
17:17
«Козлы, если вы не выиграете, я вас всех поубиваю»: Бубнов – о мотивации футболистов от Евсеева
16:57
1
Реакция Мостового на увольнение Альбы из «Ростова»
16:49
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
16:16
3
Раскрыты участники Зимнего Кубка РПЛ
15:54
9
Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
4
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
2
Видео
Головин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
11
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+