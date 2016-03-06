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    Маттео Манкозу - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Маттео
    Фамилия Манкозу
    Команда Карпи
    Состав Основной
    Родной город Кальяри
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 декабря 1984 (38 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карпи 12 1 0 2 0
    Болонья 8 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2016 Был в запасе Карпи (Карпи) 1:3 Лацио (Рим)
    01.05.2016 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:0 Карпи (Карпи)
    25.04.2016 84' -90' Карпи (Карпи) 1:0 Эмполи (Эмполи)
    90'
    21.04.2016 Был в запасе Милан (Милан) 0:0 Карпи (Карпи)
    16.04.2016 Был в запасе Карпи (Карпи) 4:1 Дженоа (Генуя)
    09.04.2016 Был в запасе Кьево (Верона) 1:0 Карпи (Карпи)
    02.04.2016 1' -78' Карпи (Карпи) 1:3 Сассуоло (Сассуоло)
    20.03.2016 Был в запасе Верона (Верона) 1:2 Карпи (Карпи)
    13.03.2016 1' -76' Карпи (Карпи) 2:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    06.03.2016 1' -74' Болонья (Болонья) 0:0 Карпи (Карпи)
    28.02.2016 69' -90' Карпи (Карпи) 1:1 Аталанта (Бергамо)
    21.02.2016 76' -90' Торино (Турин) 0:0 Карпи (Карпи)
    12.02.2016 1' -55' Карпи (Карпи) 1:3 Рома (Рим)
    39'
    07.02.2016 1' -79' Наполи (Неаполь) 1:0 Карпи (Карпи)
    03.02.2016 1' -63' Фиорентина (Флоренция) 2:1 Карпи (Карпи)
    30.01.2016 60' -90' Карпи (Карпи) 1:1 Палермо (Палермо)
    74'
    24.01.2016 1' -69' Интер (Милан) 1:1 Карпи (Карпи)
    17.01.2016 76' -90' Карпи (Карпи) 2:1 Сампдория (Генуя)
    10.01.2016 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:1 Кьево (Верона)
    06.01.2016 Был в запасе Милан (Милан) 0:1 Болонья (Болонья)
    19.12.2015 85' -90' Болонья (Болонья) 2:3 Эмполи (Эмполи)
    28.11.2015 1' -63' Торино (Турин) 2:0 Болонья (Болонья)
    21.11.2015 79' -90' Болонья (Болонья) 2:2 Рома (Рим)
    07.11.2015 Был в запасе Верона (Верона) 0:2 Болонья (Болонья)
    01.11.2015 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:0 Аталанта (Бергамо)
    27.10.2015 1' -81' Болонья (Болонья) 0:1 Интер (Милан)
    24.10.2015 Был в запасе Карпи (Карпи) 1:2 Болонья (Болонья)
    18.10.2015 69' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Палермо (Палермо)
    04.10.2015 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:1 Болонья (Болонья)
    27.09.2015 75' -90' Болонья (Болонья) 1:2 Удинезе (Удине)
    23.09.2015 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:0 Болонья (Болонья)
    20.09.2015 74' -90' Болонья (Болонья) 1:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    14.09.2015 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:0 Болонья (Болонья)
    29.08.2015 71' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    22.08.2015 1' -90' Лацио (Рим) 2:1 Болонья (Болонья)
    43'
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