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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Болонья
Милан - Болонья: обзор матча 06 января 2016
Милан
06.01.2016, среда, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 1
Завершен
Болонья
82'
Э. Джаккерини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Болонья
90'
+3
Желтая карточка
М. Дестро
Желтая карточка
Л. Адриано
90'
+2
90'
Желтая карточка
М. Бриги
Желтая карточка
Ю. Куцка
90'
Желтая карточка
Ф. Мексес
86'
Замена
Ю. Куцка
️️️️
Р. Монтоливо
83'
82'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джаккерини
Пас отдал
А. Мунье
Замена
Л. Адриано
️️️️
М. Ньянг
79'
78'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
А. Диавара
Желтая карточка
И. Абате
76'
70'
Замена
А. Феррари
️️️️
Л. Россеттини
Замена
А. Черчи
️️️️
К. Хонда
65'
Желтая карточка
М. Де Шильо
58'
45'
Замена
М. Оиконому
️️️️
Д. Майетта
38'
Желтая карточка
А. Масина
Желтая карточка
Р. Монтоливо
31'
21'
Желтая карточка
А. Диавара
12'
Желтая карточка
А. Мунье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
40
Антони Мунье
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Милан
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
4-4-2
1
Доннарумма
22
Де Шильо
5
Мексес
33
Алекс
20
Абате
91
Бертолаччи
18
Монтоливо
3
Хонда
7
Бонавентура
99
Ньянг
70
Бакка
4-1-4-1
83
Миранте
5
Гастальделло
22
Майетта
13
Россеттини
25
Масина
24
Диавара
15
Джаккерини
4
Бриги
8
Таидер
40
Мунье
21
Дестро
18
Монтоливо
33
Куцка
33
Куцка
18
Монтоливо
3
Хонда
7
Черчи
7
Черчи
3
Хонда
99
Ньянг
4
Адриано
4
Адриано
99
Ньянг
13
Россеттини
25
Феррари
25
Феррари
13
Россеттини
22
Майетта
6
Оиконому
6
Оиконому
22
Майетта
24
Диавара
5
Пульгар
5
Пульгар
24
Диавара
Остались в запасе
Милан
Болонья
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
25
Филиппо Фалько
ПВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
Остались в запасе
25
Филиппо Фалько
ПВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Милан - Болонья
6
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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