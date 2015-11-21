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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Рома
Болонья - Рома: обзор матча 21 ноября 2015
Болонья
21.11.2015, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 2
Завершен
Рома
14'
А. Масина
87'
М. Дестро (П)
52'
М. Пьянич (П)
72'
Э. Джеко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Рома
Желтая карточка
М. Дестро
88'
88'
Замена
У. Садик
️️️️
Х. Итурбе
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Дестро
87'
84'
Желтая карточка
В. Торосидис
Замена
М. Манкозу
️️️️
Д. Майетта
79'
Замена
Л. Риццо
️️️️
А. Мунье
76'
72'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Э. Джеко
Замена
С. Таидер
️️️️
Г. Донса
70'
63'
Замена
В. Ванкер
️️️️
Майкон
63'
Замена
В. Торосидис
️️️️
С. Кейта
57'
Желтая карточка
Х. Итурбе
Желтая карточка
Д. Майетта
54'
52'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Пьянич
Желтая карточка
А. Миранте
38'
33'
Желтая карточка
Р. Наингголан
Желтая карточка
Д. Гастальделло
33'
Желтая карточка
Г. Донса
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Масина
Пас отдал
Л. Россеттини
14'
12'
Желтая карточка
К. Манолас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
4
Маттео Бриги
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
10
Кристиан Д'Урсо
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
4-1-4-1
83
Миранте
25
Масина
5
Гастальделло
13
Россеттини
22
Майетта
24
Диавара
4
Бриги
30
Донса
40
Мунье
15
Джаккерини
21
Дестро
3-2-3-1-1
13
Щесны
13
Майкон
44
Манолас
22
Рюдигер
24
Флоренци
12
Динь
44
Наингголан
15
Пьянич
20
Кейта
11
Итурбе
10
Джеко
40
Мунье
14
Риццо
14
Риццо
40
Мунье
30
Донса
8
Таидер
8
Таидер
30
Донса
22
Майетта
25
Манкозу
25
Манкозу
22
Майетта
20
Кейта
35
Торосидис
35
Торосидис
20
Кейта
13
Майкон
21
Ванкер
21
Ванкер
13
Майкон
11
Итурбе
6
Садик
6
Садик
11
Итурбе
Остались в запасе
Болонья
Рома
25
Филиппо Фалько
ПВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
10
Кристиан Д'Урсо
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
25
Филиппо Фалько
ПВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
10
Кристиан Д'Урсо
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Болонья - Рома
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
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