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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Болонья
Торино - Болонья: обзор матча 28 ноября 2015
Торино
28.11.2015, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 14 тур
2 : 0
Завершен
Болонья
75'
А. Белотти
90+2'
Д. Вивес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Болонья
ГОЛ! 2:0!
Д. Вивес
90'
+2
79'
Замена
А. Мунье
️️️️
Г. Донса
ГОЛ! 1:0!
А. Белотти
Пас отдал
Э. Моретти
75'
Замена
М. Лопес
️️️️
Ф. Квальярелла
68'
64'
Желтая карточка
Д. Майетта
63'
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
М. Манкозу
54'
Замена
Ф. Бриенца
️️️️
Э. Джаккерини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
14
Лука Риццо
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
4-4-2
93
Паделли
3
Молинаро
24
Моретти
15
Глик
83
Бово
5
Вивес
33
Базелли
18
Аква
33
Перес
27
Квальярелла
11
Белотти
4-1-4-1
83
Миранте
22
Майетта
13
Россеттини
5
Гастальделло
25
Масина
24
Диавара
15
Джаккерини
30
Донса
4
Бриги
14
Риццо
25
Манкозу
27
Квальярелла
11
Лопес
11
Лопес
27
Квальярелла
30
Донса
40
Мунье
40
Мунье
30
Донса
15
Джаккерини
20
Бриенца
20
Бриенца
15
Джаккерини
25
Манкозу
99
Аквафреска
99
Аквафреска
25
Манкозу
Остались в запасе
Торино
Болонья
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
1
Деян Стоянович
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Остались в запасе
1
Деян Стоянович
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Торино - Болонья
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Герзини
(Генуя)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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