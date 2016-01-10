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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Кьево
Болонья - Кьево: обзор матча 10 января 2016
Болонья
10.01.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 1
Завершен
Кьево
79'
С. Пепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Кьево
Желтая карточка
М. Оиконому
90'
+2
Замена
А. Феррари
️️️️
Л. Россеттини
90'
+1
87'
Желтая карточка
Ф. Каччиаторе
Желтая карточка
М. Дестро
86'
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
С. Таидер
82'
79'
ГОЛ! 0:1!
С. Пепе
Пас отдал
Ф. Каччиаторе
75'
Замена
П. М'Поку
️️️️
В. Бирса
73'
Замена
М. Гобби
️️️️
Р. Инглесе
Замена
Ф. Фалько
️️️️
И. Мбайе
60'
37'
Желтая карточка
Н. Фрей
Пенальти не реализован!
М. Дестро
37'
13'
Замена
С. Пепе
️️️️
П. Хетемай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Сафир Таидер
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
69
Никола Ригони
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Кьево
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
3-3-3-1
83
Миранте
6
Оиконому
13
Россеттини
5
Гастальделло
25
Масина
5
Пульгар
15
Мбайе
8
Таидер
4
Бриги
15
Джаккерини
21
Дестро
4-2-2-2
1
Биццарри
21
Фрей
12
Цесар
29
Каччиаторе
3
Дайнелли
16
Радованович
69
Ригони
56
Хетемай
23
Бирса
9
Палоски
45
Инглесе
15
Мбайе
25
Фалько
25
Фалько
15
Мбайе
13
Россеттини
25
Феррари
25
Феррари
13
Россеттини
8
Таидер
99
Аквафреска
99
Аквафреска
8
Таидер
45
Инглесе
18
Гобби
18
Гобби
45
Инглесе
56
Хетемай
3
Пепе
3
Пепе
56
Хетемай
23
Бирса
40
М'Поку
40
М'Поку
23
Бирса
Остались в запасе
Болонья
Кьево
1
Деян Стоянович
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
1
Деян Стоянович
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Остались в запасе
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Болонья - Кьево
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Клаудио Гавиллуччи
(Латина)
Стадион:
Ренато ДальАра
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