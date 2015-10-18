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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Палермо
Болонья - Палермо: обзор матча 18 октября 2015
Болонья
18.10.2015, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 1
Завершен
Палермо
23'
Ф. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Палермо
Замена
Ф. Фалько
️️️️
А. Феррари
85'
81'
Желтая карточка
А. Рисполи
81'
Замена
Ф. Дапрела
️️️️
А. Лазаар
Желтая карточка
Л. Риццо
74'
Замена
М. Манкозу
️️️️
А. Мунье
69'
66'
Желтая карточка
А. Струна
Замена
Г. Донса
️️️️
С. Таидер
59'
53'
Замена
И. Чочев
️️️️
О. Хильемарк
46'
Желтая карточка
О. Хильемарк
24'
Желтая карточка
Ф. Васкес
23'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Васкес
Пас отдал
О. Хильемарк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
40
Антони Мунье
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Альяж Струна
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
20
Франко Васкес
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Палермо
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
18
Мато Яяло
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
4-1-3-2
83
Миранте
25
Масина
25
Феррари
5
Гастальделло
13
Россеттини
24
Диавара
40
Мунье
8
Таидер
14
Риццо
20
Бриенца
21
Дестро
3-5-1-1
70
Соррентино
5
Струна
21
Гонсалес
4
Анджелкович
3
Рисполи
30
Ригони
7
Хильемарк
33
Лазаар
16
Мареска
20
Васкес
19
Джилардино
25
Феррари
25
Фалько
25
Фалько
25
Феррари
8
Таидер
30
Донса
30
Донса
8
Таидер
40
Мунье
25
Манкозу
25
Манкозу
40
Мунье
33
Лазаар
5
Дапрела
5
Дапрела
33
Лазаар
7
Хильемарк
18
Чочев
18
Чочев
7
Хильемарк
Остались в запасе
Болонья
Палермо
1
Деян Стоянович
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
18
Мато Яяло
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
1
Деян Стоянович
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
Остались в запасе
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
18
Мато Яяло
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Болонья - Палермо
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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