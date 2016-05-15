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Алессандро Пью
Статистика
Алессандро Пью - статистика
Завершил карьеру
30 июля 1996 (30), Удине
#24 | Нападающий
Италия
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Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эмполи
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Эмполи
2 : 1
15.05.2016
Торино
77' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Карпи
1 : 0
25.04.2016
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Эмполи
1 : 0
20.04.2016
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
2 : 0
17.04.2016
Эмполи
1' - 59'
Италия. Серия А, 32 тур
Эмполи
2 : 0
10.04.2016
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
1 : 0
02.04.2016
Эмполи
60' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Эмполи
0 : 0
19.03.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Эмполи
1 : 1
12.03.2016
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
1 : 0
06.03.2016
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Эмполи
1 : 3
27.02.2016
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сассуоло
3 : 2
21.02.2016
Эмполи
57' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Эмполи
1 : 2
13.02.2016
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Эмполи
1 : 1
03.02.2016
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
5 : 1
31.01.2016
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Эмполи
2 : 2
23.01.2016
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кьево
1 : 1
17.01.2016
Эмполи
82' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
0 : 1
10.01.2016
Эмполи
86' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Эмполи
0 : 1
06.01.2016
Интер
87' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья
2 : 3
19.12.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Эмполи
3 : 0
13.12.2015
Карпи
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
0 : 1
06.12.2015
Эмполи
85' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Эмполи
1 : 0
29.11.2015
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Фиорентина
2 : 2
22.11.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Эмполи
1 : 3
08.11.2015
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Палермо
0 : 1
02.11.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
1 : 1
29.10.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Эмполи
2 : 0
24.10.2015
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Рома
3 : 1
17.10.2015
Эмполи
79' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Эмполи
1 : 0
04.10.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Фрозиноне
2 : 0
28.09.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Эмполи
0 : 1
24.09.2015
Аталанта
1' - 46'
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
1 : 2
19.09.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Эмполи
2 : 2
13.09.2015
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Эмполи
1 : 3
23.08.2015
Кьево
Был в запасе
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