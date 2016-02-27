Алессандро Пью - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Алессандро
|Фамилия
|Пью
|Команда
|Ареццо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Удине
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июля 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Алессандро
|Фамилия
|Пью
|Команда
|Ареццо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Удине
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июля 1996 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эмполи
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2016
|77' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:1
|Торино (Турин)
|25.04.2016
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|1:0
|Эмполи (Эмполи)
|20.04.2016
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Верона (Верона)
|17.04.2016
|1' -59'
|Лацио (Рим)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|10.04.2016
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:0
|Фиорентина (Флоренция)
|02.04.2016
|60' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Эмполи (Эмполи)
|19.03.2016
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:0
|Палермо (Палермо)
|12.03.2016
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|06.03.2016
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:0
|Эмполи (Эмполи)
|27.02.2016
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:3
|Рома (Рим)
|21.02.2016
|57' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:2
|Эмполи (Эмполи)
|13.02.2016
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:2
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|03.02.2016
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|31.01.2016
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|5:1
|Эмполи (Эмполи)
|23.01.2016
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Милан (Милан)
|17.01.2016
|82' -90'
|Кьево (Верона)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|10.01.2016
|86' -90'
|Торино (Турин)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|06.01.2016
|87' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:1
|Интер (Милан)
|19.12.2015
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:3
|Эмполи (Эмполи)
|13.12.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|3:0
|Карпи (Карпи)
|06.12.2015
|85' -90'
|Верона (Верона)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|29.11.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Лацио (Рим)
|22.11.2015
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|08.11.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:3
|Ювентус (Турин)
|02.11.2015
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|29.10.2015
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|24.10.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:0
|Дженоа (Генуя)
|17.10.2015
|79' -90'
|Рома (Рим)
|3:1
|Эмполи (Эмполи)
|04.10.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|28.09.2015
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|24.09.2015
|1' -46'
|Эмполи (Эмполи)
|0:1
|Аталанта (Бергамо)
|19.09.2015
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Эмполи (Эмполи)
|13.09.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Наполи (Неаполь)
|23.08.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:3
|Кьево (Верона)