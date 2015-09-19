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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Эмполи
Удинезе - Эмполи: обзор матча 19 сентября 2015
Удинезе
19.09.2015, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 2
Завершен
Эмполи
19'
Д. Сапата
73'
Л. Паредес
90+2'
М. Маккароне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Эмполи
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
М. Маккароне
Пас отдал
Р. Сапонара
Желтая карточка
Маркиньо
90'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
84'
82'
Замена
М. Ливайя
️️️️
М. Пуччарелли
80'
Желтая карточка
Роналдо
Замена
Маркиньо
️️️️
Д. Сапата
74'
73'
ГОЛ! 1:1!
Л. Паредес
Пас отдал
Ф. Барба
Вторая желтая
П. Коне
72'
Замена
Р. Агирре
️️️️
А. Ди Натале
68'
62'
Замена
Л. Паредес
️️️️
П. Зелински
61'
Желтая карточка
В. Лорини
Желтая карточка
П. Коне
54'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
М. Итурра
54'
46'
Замена
Роналдо
️️️️
А. Диуссе
38'
Желтая карточка
М. Маккароне
Желтая карточка
А. Аднан
30'
Желтая карточка
М. Итурра
27'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сапата
Пас отдал
А. Ди Натале
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
77
Сирил Теро
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Роналдо
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
4-4-2
1
Карнезис
6
Аднан
5
Данило
13
Ваге
4
Пирис
16
Итурра
33
Коне
7
Агьеманг-Баду
88
Эденилсон
10
Ди Натале
91
Сапата
4-2-1-2
1
Скорупски
16
Лорини
93
Барба
26
Тонелли
6
Мариу Руй
10
Диуссе
7
Зелински
17
Сапонара
20
Пуччарелли
7
Маккароне
91
Сапата
77
Маркиньо
77
Маркиньо
91
Сапата
16
Итурра
8
Фернандеш
8
Фернандеш
16
Итурра
10
Ди Натале
17
Агирре
17
Агирре
10
Ди Натале
7
Зелински
5
Паредес
5
Паредес
7
Зелински
10
Диуссе
10
Роналдо
10
Роналдо
10
Диуссе
20
Пуччарелли
10
Ливайя
10
Ливайя
20
Пуччарелли
Остались в запасе
Удинезе
Эмполи
1
Алекс Мерет
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
77
Сирил Теро
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
24
Алессандро Пью
ЦФ
27
Лука Биттанте
ЦЗ
22
Альберто Пелаготти
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
33
Раде Крунич
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
77
Сирил Теро
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Остались в запасе
24
Алессандро Пью
ЦФ
27
Лука Биттанте
ЦЗ
22
Альберто Пелаготти
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
33
Раде Крунич
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Удинезе - Эмполи
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
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