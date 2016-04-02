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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Эмполи
Ювентус - Эмполи: обзор матча 02 апреля 2016
Ювентус
02.04.2016, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 0
Завершен
Эмполи
45'
М. Манджукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Эмполи
86'
Желтая карточка
Л. Тонелли
Замена
К. Асамоа
️️️️
Р. Перейра
81'
75'
Замена
Р. Крунич
️️️️
М. Маккароне
Желтая карточка
С. Дзадза
67'
Замена
С. Дзадза
️️️️
М. Манджукич
66'
60'
Замена
А. Пью
️️️️
Р. Сапонара
54'
Замена
Д. Кроче
️️️️
М. Бюхель
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Д. Кьеллини
54'
53'
Желтая карточка
Л. Паредес
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
М. Манджукич
Пас отдал
П. Погба
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
27
Лука Биттанте
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
10
Марсель Бюхель
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Ювентус
33
Нето
ВР
34
Рубиньо
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
10
Эрнанес
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Эмполи
11
Даниэле Кроче
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Буффон
24
Ругани
15
Барцальи
14
Кьеллини
27
Эвра
2
Лихтштайнер
10
Маркизио
8
Погба
37
Перейра
21
Мората
9
Манджукич
4-1-2-1-2
1
Скорупски
27
Биттанте
21
Коста
26
Тонелли
6
Мариу Руй
5
Паредес
10
Бюхель
7
Зелински
17
Сапонара
7
Маккароне
20
Пуччарелли
14
Кьеллини
7
Куадрадо
7
Куадрадо
14
Кьеллини
37
Перейра
27
Асамоа
27
Асамоа
37
Перейра
9
Манджукич
11
Дзадза
11
Дзадза
9
Манджукич
17
Сапонара
24
Пью
24
Пью
17
Сапонара
10
Бюхель
11
Кроче
11
Кроче
10
Бюхель
7
Маккароне
33
Крунич
33
Крунич
7
Маккароне
Остались в запасе
Ювентус
Эмполи
33
Нето
ВР
34
Рубиньо
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Эрнанес
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
33
Нето
ВР
34
Рубиньо
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Эрнанес
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
Остались в запасе
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Ювентус - Эмполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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