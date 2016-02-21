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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Эмполи
Сассуоло - Эмполи: обзор матча 21 февраля 2016
Сассуоло
21.02.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
3 : 2
Завершен
Эмполи
41'
Д. Берарди
48'
Г. Дефрель
50'
Г. Дефрель
36'
П. Зелински
69'
М. Маккароне (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Эмполи
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
Г. Дефрель
86'
Замена
Д. Бьондини
️️️️
Д. Берарди
83'
Замена
М. Политано
️️️️
Н. Сансоне
76'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
70'
69'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Маккароне
68'
Замена
А. Диуссе
️️️️
Л. Паредес
57'
Замена
А. Пью
️️️️
Р. Сапонара
57'
Замена
Л. Биттанте
️️️️
Д. Кроче
54'
Желтая карточка
Р. Сапонара
ГОЛ! 3:1!
Г. Дефрель
Пас отдал
Д. Берарди
50'
ГОЛ! 2:1!
Г. Дефрель
Пас отдал
Н. Сансоне
48'
ГОЛ! 1:1!
Д. Берарди
Пас отдал
П. Каннаваро
41'
39'
Вторая желтая
Л. Тонелли
36'
ГОЛ! 0:1!
П. Зелински
Пас отдал
Р. Сапонара
Вторая желтая
С. Миссироли
31'
Желтая карточка
С. Миссироли
14'
10'
Желтая карточка
Л. Тонелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
37
Жереми Бро
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
28
Каннаваро
15
Ачерби
13
Пелузо
24
Врсалько
6
Миссироли
32
Дункан
4
Маньянелли
11
Сансоне
94
Берарди
92
Дефрель
4-1-1-1-2
1
Скорупски
13
Дзамбелли
15
Чосич
26
Тонелли
16
Лорини
5
Паредес
7
Зелински
17
Сапонара
7
Маккароне
20
Пуччарелли
94
Берарди
8
Бьондини
8
Бьондини
94
Берарди
11
Сансоне
21
Политано
21
Политано
11
Сансоне
92
Дефрель
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
92
Дефрель
17
Сапонара
24
Пью
24
Пью
17
Сапонара
11
Кроче
27
Биттанте
27
Биттанте
11
Кроче
5
Паредес
10
Диуссе
10
Диуссе
5
Паредес
Остались в запасе
Сассуоло
Эмполи
37
Жереми Бро
ЦП
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
37
Жереми Бро
ЦП
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
29
Марселло Тротта
ЦФ
Остались в запасе
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Сассуоло - Эмполи
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Альберто Бралья
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