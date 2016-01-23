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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Милан
Эмполи - Милан: обзор матча 23 января 2016
Эмполи
23.01.2016, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 2
Завершен
Милан
32'
П. Зелински
61'
М. Маккароне
8'
К. Бакка
48'
Д. Бонавентура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Милан
90'
+1
Желтая карточка
А. Романьоли
Замена
Р. Крунич
️️️️
П. Зелински
87'
86'
Замена
К. Боатенг
️️️️
К. Хонда
82'
Желтая карточка
М. Балотелли
Замена
М. Ливайя
️️️️
М. Маккароне
70'
67'
Замена
М. Балотелли
️️️️
М. Ньянг
ГОЛ! 2:2!
М. Маккароне
61'
Желтая карточка
Р. Сапонара
60'
60'
Желтая карточка
Р. Монтоливо
59'
Желтая карточка
К. Хонда
Замена
Д. Кроче
️️️️
Р. Маиелло
54'
48'
ГОЛ! 1:2!
Д. Бонавентура
Пас отдал
М. Ньянг
45'
Замена
К. Сапата
️️️️
Алекс
Желтая карточка
Ф. Барба
36'
ГОЛ! 1:1!
П. Зелински
Пас отдал
Р. Сапонара
32'
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Бакка
Пас отдал
Л. Антонелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
33
Алекс
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
33
Раде Крунич
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Милан
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
4-3-1-2
1
Скорупски
6
Мариу Руй
93
Барба
26
Тонелли
16
Лорини
10
Бюхель
7
Зелински
8
Маиелло
17
Сапонара
20
Пуччарелли
7
Маккароне
4-4-2
1
Доннарумма
20
Абате
13
Антонелли
26
Романьоли
33
Алекс
7
Бонавентура
18
Монтоливо
3
Хонда
91
Бертолаччи
99
Ньянг
70
Бакка
8
Маиелло
11
Кроче
11
Кроче
8
Маиелло
7
Зелински
33
Крунич
33
Крунич
7
Зелински
7
Маккароне
10
Ливайя
10
Ливайя
7
Маккароне
33
Алекс
25
Сапата
25
Сапата
33
Алекс
3
Хонда
27
Боатенг
27
Боатенг
3
Хонда
99
Ньянг
45
Балотелли
45
Балотелли
99
Ньянг
Остались в запасе
Эмполи
Милан
24
Алессандро Пью
ЦФ
27
Лука Биттанте
ЦЗ
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
24
Алессандро Пью
ЦФ
27
Лука Биттанте
ЦЗ
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Остались в запасе
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Эмполи - Милан
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Карло Кастеллани
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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