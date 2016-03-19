Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Палермо
Эмполи - Палермо: обзор матча 19 марта 2016
Эмполи
19.03.2016, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 0
Завершен
Палермо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Палермо
86'
Замена
Э. Мареска
️️️️
Г. Бругман
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
М. Маккароне
86'
82'
Желтая карточка
А. Бентивенья
80'
Замена
А. Бентивенья
️️️️
Р. Квайсон
Желтая карточка
Л. Паредес
69'
Замена
М. Бюхель
️️️️
П. Зелински
63'
55'
Желтая карточка
М. Яяло
45'
Замена
А. Лазаар
️️️️
Д. Пеццелла
Замена
Л. Биттанте
️️️️
В. Лорини
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
18
Мато Яяло
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
20
Франко Васкес
АП
19
Робин Квайсон
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Новеллино
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
4-1-1-1-2
1
Скорупски
6
Мариу Руй
21
Коста
26
Тонелли
16
Лорини
5
Паредес
7
Зелински
17
Сапонара
7
Маккароне
20
Пуччарелли
4-1-2-1-2
70
Соррентино
4
Анджелкович
21
Гонсалес
5
Струна
3
Пеццелла
16
Бругман
18
Яяло
7
Хильемарк
20
Васкес
7
Трайковски
19
Квайсон
16
Лорини
27
Биттанте
27
Биттанте
16
Лорини
7
Зелински
10
Бюхель
10
Бюхель
7
Зелински
7
Маккароне
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
7
Маккароне
19
Квайсон
96
Бентивенья
96
Бентивенья
19
Квайсон
16
Бругман
16
Мареска
16
Мареска
16
Бругман
3
Пеццелла
33
Лазаар
33
Лазаар
3
Пеццелла
Остались в запасе
Эмполи
Палермо
24
Алессандро Пью
ЦФ
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
1
Йосип Посавец
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Новеллино
Остались в запасе
24
Алессандро Пью
ЦФ
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
Остались в запасе
1
Йосип Посавец
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Вальтер Новеллино
Статистика матча Эмполи - Палермо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Карло Кастеллани
Новости команд
Все
Эмполи
Палермо
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
2025.09.30 22:10
2
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
2025.07.05 10:06
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
2025.09.30 22:10
2
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
2025.07.05 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
2025.06.30 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
2025.06.14 00:24
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
2025.05.26 13:29
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+