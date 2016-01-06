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Россия - Венесуэла
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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Интер
Эмполи - Интер: обзор матча 06 января 2016
Эмполи
06.01.2016, среда, 20:00
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 1
Завершен
Интер
45'
М. Икарди
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Интер
90'
Замена
Жуан
️️️️
А. Льяич
Замена
А. Пью
️️️️
Л. Паредес
87'
87'
Замена
С. Йоветич
️️️️
М. Икарди
80'
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
Ж. Кондогбиа
Желтая карточка
Д. Кроче
67'
Замена
Д. Кроче
️️️️
М. Бюхель
63'
Замена
М. Ливайя
️️️️
М. Маккароне
62'
45'
ГОЛ! 0:1!
М. Икарди
Пас отдал
И. Перишич
35'
Желтая карточка
М. Брозович
Желтая карточка
Л. Паредес
26'
16'
Желтая карточка
Д. Мурильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Марсель Бюхель
ЛП
5
Леандро Паредес
ОП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Петр Зелински
ПП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
(К)
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Гари Медель
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Мауро Икарди
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
33
Раде Крунич
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Скорупски
6
Мариу Руй
21
Коста
93
Барба
16
Лорини
5
Паредес
10
Бюхель
7
Зелински
17
Сапонара
7
Маккароне
20
Пуччарелли
4-2-1-2-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
13
Миранда
24
Мурильо
5
Нагатомо
77
Брозович
17
Медель
19
Кондогбиа
22
Льяич
14
Перишич
9
Икарди
5
Паредес
24
Пью
24
Пью
5
Паредес
10
Бюхель
11
Кроче
11
Кроче
10
Бюхель
7
Маккароне
10
Ливайя
10
Ливайя
7
Маккароне
22
Льяич
15
Жуан
15
Жуан
22
Льяич
19
Кондогбиа
13
Гуарин
13
Гуарин
19
Кондогбиа
9
Икарди
9
Йоветич
9
Йоветич
9
Икарди
Остались в запасе
Эмполи
Интер
27
Лука Биттанте
ЦЗ
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
33
Раде Крунич
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
27
Лука Биттанте
ЦЗ
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
33
Раде Крунич
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Эмполи - Интер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Карло Кастеллани
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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