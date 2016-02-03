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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Удинезе
Эмполи - Удинезе: обзор матча 03 февраля 2016
Эмполи
03.02.2016, среда, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
90'
М. Пуччарелли
23'
Д. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Удинезе
ГОЛ! 1:1!
М. Пуччарелли
Пас отдал
М. Маккароне
90'
89'
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
Желтая карточка
Л. Паредес
89'
85'
Желтая карточка
З. Кузманович
82'
Желтая карточка
С. Видмер
Желтая карточка
Л. Мчедлидзе
82'
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
Р. Сапонара
79'
78'
Замена
С. Теро
️️️️
Ридер
Замена
Л. Биттанте
️️️️
М. Кампорезе
72'
70'
Желтая карточка
Э. Агьеманг-Баду
69'
Замена
З. Кузманович
️️️️
Ф. Лоди
Пенальти не реализован!
Р. Сапонара
67'
Желтая карточка
Д. Кроче
59'
57'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
Б. Фернандеш
50'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сапата
Пас отдал
Ридер
16'
Желтая карточка
Д. Сапата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
50
Мауро Копполаро
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Гильерме
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
4-1-1-1-2
1
Скорупски
6
Мариу Руй
26
Тонелли
31
Кампорезе
16
Лорини
5
Паредес
7
Зелински
17
Сапонара
7
Маккароне
20
Пуччарелли
3-2-2-1-2
1
Карнезис
4
Пирис
27
Фелипе
28
Арто
30
Видмер
6
Аднан
20
Халлфредссон
10
Лоди
8
Фернандеш
10
Ридер
91
Сапата
31
Кампорезе
27
Биттанте
27
Биттанте
31
Кампорезе
17
Сапонара
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
17
Сапонара
8
Фернандеш
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
8
Фернандеш
10
Лоди
8
Кузманович
8
Кузманович
10
Лоди
10
Ридер
77
Теро
77
Теро
10
Ридер
Остались в запасе
Эмполи
Удинезе
24
Алессандро Пью
ЦФ
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
50
Мауро Копполаро
ЦЗ
1
Алекс Мерет
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
5
Данило
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
8
Гильерме
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
24
Алессандро Пью
ЦФ
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
Остались в запасе
50
Мауро Копполаро
ЦЗ
1
Алекс Мерет
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
5
Данило
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
8
Гильерме
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Эмполи - Удинезе
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Эудженио Аббаттиста
(Мольфетта)
Стадион:
Карло Кастеллани
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