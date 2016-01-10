Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Эмполи
Торино - Эмполи: обзор матча 10 января 2016
Торино
10.01.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 1
Завершен
Эмполи
56'
М. Маккароне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Эмполи
90'
+3
Желтая карточка
В. Лорини
Желтая карточка
Д. Дзаппакоста
90'
86'
Замена
А. Пью
️️️️
М. Маккароне
Замена
Д. Вивес
️️️️
М. Бенасси
81'
Замена
М. Лопес
️️️️
А. Белотти
69'
66'
Желтая карточка
Л. Паредес
62'
Желтая карточка
Ф. Барба
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
К. Молинаро
60'
56'
ГОЛ! 0:1!
М. Маккароне
53'
Замена
Д. Кроче
️️️️
М. Бюхель
52'
Замена
Д. Кроче
️️️️
М. Ливайя
45'
+2
Желтая карточка
М. Маккароне
Желтая карточка
А. Белотти
35'
32'
Желтая карточка
М. Ливайя
26'
Желтая карточка
М. Бюхель
Желтая карточка
К. Молинаро
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
10
Марсель Бюхель
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
22
Данило Авелар
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Эмполи
11
Даниэле Кроче
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
4-4-2
93
Паделли
3
Молинаро
24
Моретти
15
Глик
52
Максимович
33
Перес
24
Бенасси
14
Гацци
33
Базелли
11
Белотти
77
Мартинес
4-1-2-1-2
1
Скорупски
16
Лорини
21
Коста
93
Барба
6
Мариу Руй
5
Паредес
10
Бюхель
7
Зелински
17
Сапонара
10
Ливайя
7
Маккароне
3
Молинаро
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
3
Молинаро
24
Бенасси
5
Вивес
5
Вивес
24
Бенасси
11
Белотти
11
Лопес
11
Лопес
11
Белотти
7
Маккароне
24
Пью
24
Пью
7
Маккароне
10
Ливайя
11
Кроче
11
Кроче
10
Ливайя
Остались в запасе
Торино
Эмполи
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
27
Лука Биттанте
ЦЗ
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
27
Лука Биттанте
ЦЗ
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Торино - Эмполи
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Стадио Олимпико
Новости команд
Все
Торино
Эмполи
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
2025.09.30 22:10
2
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
2025.07.05 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
2025.06.30 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
2025.06.14 00:24
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
2025.05.26 13:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+