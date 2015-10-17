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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Эмполи
Рома - Эмполи: обзор матча 17 октября 2015
Рома
17.10.2015, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 8 тур
3 : 1
Завершен
Эмполи
56'
М. Пьянич
59'
Д. Де Росси
69'
М. Салах
75'
М. Бюхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Эмполи
Замена
В. Ванкер
️️️️
А. Флоренци
80'
79'
Замена
А. Пью
️️️️
М. Маккароне
75'
ГОЛ! 3:1!
М. Бюхель
Пас отдал
М. Пуччарелли
ГОЛ! 3:0!
М. Салах
Пас отдал
Жервиньо
69'
Замена
С. Учан
️️️️
М. Пьянич
68'
68'
Замена
Р. Маиелло
️️️️
Л. Паредес
61'
Замена
М. Ливайя
️️️️
Р. Крунич
ГОЛ! 2:0!
Д. Де Росси
Пас отдал
М. Пьянич
59'
ГОЛ! 1:0!
М. Пьянич
56'
Замена
Р. Наингголан
️️️️
Я. Фальке
55'
39'
Желтая карточка
А. Диуссе
Желтая карточка
М. Пьянич
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
10
Марсель Бюхель
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Роналдо
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
3-2-2-3
13
Щесны
25
Кастан
35
Торосидис
44
Манолас
12
Динь
24
Флоренци
15
Пьянич
16
Де Росси
27
Жервиньо
44
Фальке
10
Салах
4-1-3-2
1
Скорупски
13
Дзамбелли
26
Тонелли
93
Барба
6
Мариу Руй
5
Паредес
10
Бюхель
33
Крунич
10
Диуссе
7
Маккароне
20
Пуччарелли
44
Фальке
44
Наингголан
44
Наингголан
44
Фальке
24
Флоренци
21
Ванкер
21
Ванкер
24
Флоренци
15
Пьянич
48
Учан
48
Учан
15
Пьянич
7
Маккароне
24
Пью
24
Пью
7
Маккароне
5
Паредес
8
Маиелло
8
Маиелло
5
Паредес
33
Крунич
10
Ливайя
10
Ливайя
33
Крунич
Остались в запасе
Рома
Эмполи
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
27
Лука Биттанте
ЦЗ
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Роналдо
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
27
Лука Биттанте
ЦЗ
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Роналдо
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Рома - Эмполи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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