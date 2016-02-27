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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Рома
Эмполи - Рома: обзор матча 27 февраля 2016
Эмполи
27.02.2016, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 3
Завершен
Рома
22'
Э. Жуканович (АГ)
5'
С. Эль-Шаарави
27'
М. Пьянич
74'
С. Эль-Шаарави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Рома
Вторая желтая
М. Руй
90'
+4
79'
Замена
Э. Джеко
️️️️
С. Эль-Шаарави
74'
ГОЛ! 1:3!
С. Эль-Шаарави
73'
Замена
К. Манолас
️️️️
Майкон
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
М. Маккароне
73'
Замена
М. Ливайя
️️️️
Д. Кроче
64'
Желтая карточка
М. Руй
63'
Замена
М. Бюхель
️️️️
Р. Крунич
51'
41'
Желтая карточка
Д. Перотти
37'
Замена
Я. Фальке
️️️️
Р. Наингголан
27'
ГОЛ! 1:2!
М. Пьянич
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Э. Жуканович
22'
18'
Желтая карточка
М. Пьянич
Желтая карточка
М. Пуччарелли
17'
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Д. Перотти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
4-1-2-2
1
Скорупски
6
Мариу Руй
15
Чосич
15
Ариаудо
16
Лорини
5
Паредес
33
Крунич
7
Зелински
7
Маккароне
20
Пуччарелли
4-3-2-1
13
Щесны
13
Майкон
22
Рюдигер
87
Жуканович
12
Динь
44
Наингголан
20
Кейта
15
Пьянич
10
Салах
92
Эль-Шаарави
8
Перотти
33
Крунич
10
Бюхель
10
Бюхель
33
Крунич
7
Маккароне
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
7
Маккароне
11
Кроче
10
Ливайя
10
Ливайя
11
Кроче
13
Майкон
44
Манолас
44
Манолас
13
Майкон
44
Наингголан
44
Фальке
44
Фальке
44
Наингголан
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
10
Джеко
92
Эль-Шаарави
Остались в запасе
Эмполи
Рома
27
Лука Биттанте
ЦЗ
24
Алессандро Пью
ЦФ
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
27
Лука Биттанте
ЦЗ
24
Алессандро Пью
ЦФ
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Эмполи - Рома
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Карло Кастеллани
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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