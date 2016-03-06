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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Эмполи
Дженоа - Эмполи: обзор матча 06 марта 2016
Дженоа
06.03.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 0
Завершен
Эмполи
48'
Л. Ригони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Эмполи
Замена
Д. Капель
️️️️
Г. Пандев
88'
87'
Желтая карточка
У. Чосич
Замена
Г. Силва
️️️️
П. Тахцидис
82'
Желтая карточка
А. Черчи
81'
75'
Замена
Л. Биттанте
️️️️
М. Дзамбелли
74'
Желтая карточка
Л. Паредес
53'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
М. Бюхель
52'
Замена
М. Пуччарелли
️️️️
М. Маккароне
ГОЛ! 1:0!
Л. Ригони
Пас отдал
А. Черчи
48'
Замена
А. Черчи
️️️️
Сусо
45'
42'
Желтая карточка
М. Бюхель
31'
Желтая карточка
М. Дзамбелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Сусо
ПВ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
10
Марсель Бюхель
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
10
Оливье Нтчам
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
17
Рауль Асенсио
ЦФ
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
24
Алессандро Пью
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Перин
87
Де Майо
4
Иццо
8
Бурдиссо
14
Ансальди
93
Лаксальт
30
Ригони
77
Тахцидис
8
Ринкон
10
Сусо
21
Пандев
4-1-2-2
1
Скорупски
13
Дзамбелли
15
Чосич
15
Ариаудо
16
Лорини
5
Паредес
10
Бюхель
7
Зелински
7
Маккароне
9
Мчедлидзе
77
Тахцидис
11
Силва
11
Силва
77
Тахцидис
21
Пандев
17
Капель
17
Капель
21
Пандев
10
Сусо
7
Черчи
7
Черчи
10
Сусо
13
Дзамбелли
27
Биттанте
27
Биттанте
13
Дзамбелли
10
Бюхель
17
Сапонара
17
Сапонара
10
Бюхель
7
Маккароне
20
Пуччарелли
20
Пуччарелли
7
Маккароне
Остались в запасе
Дженоа
Эмполи
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
17
Рауль Асенсио
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
24
Алессандро Пью
ЦФ
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
17
Рауль Асенсио
ЦФ
Остались в запасе
24
Алессандро Пью
ЦФ
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Дженоа - Эмполи
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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